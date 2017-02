28 февраля 2017 г. Адам Гопник | The New Yorker Неужели церемония вручения "Оскаров" только что доказала, что мы живем внутри компьютерной симуляции? "Странности на недавней "оскаровской" церемонии были не просто странными, а типично странными для нынешних всесторонне странных времен", - пишет обозреватель The New Yorker Адам Гопник. "Ритм "Да-да, они победили... Ой, господи ты боже, нет, победили не они", когда лучшим фильмом сначала объявили "Ла-Ла-Ленд", а затем "Лунный свет", каким-то загадочным образом походил на ритм... вечера после президентских выборов", - поясняет он. Вначале дело шло к более-менее ожидаемому, "неопасному" результату, затем - внезапная сумятица, легкий ужас. "И, наконец, пересмотренный, неожиданный результат, и ощущение "Да как такое может быть?" - пишет автор. Правда, на оскаровской церемонии результат был позитивным для всех, кроме продюсеров "Ла-Ла-Ленд". Но ляп с объявлением "лучшего фильма" и победа Трампа сопоставимы, так как колоссально невероятны. "Даже если отрешиться от идеологических барьеров, никто, даже слегка напоминающий Трампа, никогда не попадал в долгий список президентов, хороших, плохих, средних, - никто, хоть отдаленно такой же туповатый, грубый или явно непригодный для своего поста", - пишет автор. На вручении "Оскаров" тоже ни разу не случалось подобных казусов с объявлением "лучшего фильма". Все это наводит на мысль, что мы живем в матрице, а ее органы управления барахлят. По его сведениям, первым эту теорию выдвинул американский философ Дэвид Челмерс. "У людей, машин или инопланетян, которым положено управлять нашей жизнью, сейчас что-то неладно. Возник какой-то глюк, а мы живем внутри него", - пишет автор. Либо матрица оказалась под управлением какого-то озорника, продолжает автор. Допустим, в день выборов в США какой-то проказник сказал: "Ну, а если он победит? Как они среагируют?" "Похоже, мы оказались внутри подросткового бунта повелителей видеоигры, в которой мы заперты; такие уж у них странные развлечения", - пишет автор. Автор подчеркивает: сама гипотеза, что человечество живет внутри компьютерной симуляции, - это не шутка. Есть теория, что разумные живые существа непременно создадут симуляции других вселенных, чтобы на них экспериментировать, пишет он, ссылаясь на статью в Scientific American. По мнению автора, из этого вытекает, что мы существуем ради того, чтобы подвергаться экспериментам. До последнего времени казалось, что матрица в руках здравомыслящих существ. "Всякие ужасные вещи все-таки происходили: хладнокровные, бесчувственные машины, которые ею управляли, экспериментировали с влиянием травматических событий (войн, чумы, ситкома "Остров Гиллигана") на гиперэмоциональные программы - то есть на нас", - пишет автор. И все же вещи, прикрепленные к полу, не взлетали к потолку, Трамп не становился президентом, "Оскар" получал фильм, действительно объявленный лучшим. "Теперь же все идет наперекосяк, и возможно все что угодно", - пишет автор. "Неважно, оказались ли мы в руках всеведущего озорного подростка или вдруг подверглись еще более душераздирающему, чем прежде, эксперименту (может быть, нашим инопланетным повелителям грозятся сократить финансирование, и они поневоле стремятся "показать результаты" совету по грантам, который, бесспорно, надзирает за всеми симуляциями?), но теперь мы должны ожидать, что еще долго не произойдет ничего сколько-нибудь нормального", - замечает автор. Возможно, предполагает он, кто-то просто забыл подключить важный элемент машины. "Давайте надеяться, что будет внезапный загадочный прилив энергии, после которого все вернется в норму. Но лучше на это не рассчитывать. Ожидайте худшего... Стоп. Оно уже произошло", - заключает автор. Источник: The New Yorker