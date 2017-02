28 февраля 2017 г. Муджиб Машал, Джавад Суханяр | The New York Times Подход Афганистана к российской дипломатии: все держать в руках семьи "Афганский посол в России известен своими недипломатичными высказываниями и приметными очками, как у летчика. Он оскорбил близкого союзника своей страны-хозяйки. Его второй паспорт - американский, - сообщают Муджиб Машал и Джавад Суханяр в The New York Times. - 76-летний Каюм Кучай может показаться неподходящим человеком для роли главного посла его молодой страны в России, ведь ее запутанные отношения с Афганистаном считаются критически важными для его будущего. Однако Кучай, кроме всего прочего, - дядя президента Ашрафа Гани, а в Афганистане самую важную дипломатию часто держат в семье". "Место, занимаемое Кучаем, освободил Азизулла Карзай, еще более пожилой дядя предшественника Гани на посту президента - Хамида Карзая. До этого, при другом президенте, данный пост тоже занимал его родственник", - говорится в статье. "По большому счету, московское посольство всегда было в распоряжении родственников главы государства", - сказал бывший московский поверенный в делах Камал Набизада. "То, что Кучай оставляет за собой след из презрительных замечаний, беспокоит некоторых. Однако он сказал в интервью, что не просил об этой должности, а принял ее, потому что его уговаривали из-за его квалификации, - передают авторы. - По его словам, была "национальная потребность" в опытном дипломате, который говорит по-русски и следит за этой страной, а он это делал со студенческих дней и с тех пор, как работал там младшим дипломатом в конце 1960-х". Журналисты напоминают, что Россия может повлиять на исход затяжной войны в Афганистане и, по мнению афганских и американских властей, способствует нестабильности в стране. В частности, Москва придает легитимность "Талибану", открыто контактируя с ним под предлогом, что он борется с "Исламским государством" (обе организации запрещены в РФ. - Прим. ред.). "Кучай, который будет работать в особняке, который спроектировал архитектор Лев Кекушев (стиль ар нуво), а передал афганскому правительству Ленин, согласен, что ему досталась трудная задача", - говорится в статье. "Правительство России не верит в правительство Афганистана, они думают, что афганское правительство - марионетка американцев, но это безосновательно, - сказал Кучай. - Я много с ними говорил о том, что это их восприятие неверно. Афганистан - независимая страна. США оказали нам большую помощь, военную и экономическую, но они не разрушили нашу страну, не вторглись в нашу страну". Кучай сказал, что напомнил российским властям об их вражде с "Талибаном" в 1990-х годах и о признании этого вооруженного формирования террористической группой в 2003-му. "Я думаю, что "Талибан" - орудие в руках Пакистана, у него нет собственной воли, завтра его используют против русских", - заявил Кучай. Источник: The New York Times