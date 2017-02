28 февраля 2017 г. Ребекка Р.Руис | The New York Times Несовместимые задачи: чиновники антидопинговой службы против руководства Олимпийского комитета США "Руководство Антидопингового агентства США (USADA), штаб-квартира которого находится в городе Колорадо-Спрингс, агитирует за энергичный ответ на допинговую программу России, которая осуществлялась государством. Оно лоббирует среди международных спортивных функционеров идею более жестких санкций и пересмотра глобальной регулятивной системы", - пишет обозреватель The New York Times Ребекка Р.Руис. "Руководство Олимпийского комитета США, центральный офис которого расположен неподалеку, ставит перед собой иные задачи. Оно лоббирует среди тех же функционеров заявку Лос-Анджелеса на проведение летних Олимпийских игр 2014 года (мероприятия, которое должно принести комитету большую финансовую выгоду) и убеждает Конгресс не транслировать тревоги антидопингового ведомства", - продолжает автор. "Эти несовместимые между собой задачи спровоцировали конфликт между некоторыми из самых могущественных в мире спортивных функционеров в момент, когда у Олимпийского комитета остается несколько месяцев на финальные попытки вернуть Олимпиаду в США впервые с 2002 года", - комментирует автор. "Ссориться с организацией, которая предоставляет права на проведение последующих Олимпийских игр, - это большая ошибка", - сказал Виталий Смирнов, "влиятельный функционер российского олимпийского движения", как характеризует его газета. Смирнов особо выделил критику, с которой выступил глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт, ратующий за серьезные санкции в отношении России. "Этот джентльмен делает крайне контрпродуктивную работу в том, что касается заявки Лос-Анджелеса", - сказал Смирнов. За проведение Олимпиады 2024 года соперничают два города - Лос-Анджелес и Париж, напоминает журналистка. "Члены Олимпийского комитета США и другие влиятельные группы интересов, имеющие отношение к заявке, поделились с конгрессменами опасениями, что "крестовый поход за чистоту спорта" может оттолкнуть некоторых глобальных функционеров, которые будут принимать решение по Олимпиаде", - говорится в статье. Между тем Тайгарт, как ожидается, сегодня выступит в подкомитете Палаты представителей США с докладом о допинговом скандале и возможных способах усовершенствования глобальной спортивной системы. Со своей стороны, глава Олимпийского комитета США Скотт Блэкман заявил, что поддерживает борьбу за чистоту спорта, но его организация предпочитает осуществлять эту борьбу более тихими методами. Издание утверждает: "Когда за несколько недель до Олимпиады в Рио скандал с российским допингом сотряс глобальный спорт и спортивные функционеры спешили отреагировать на давление Тайгарта и других сторонников жесточайших санкций, Олимпийский комитет США убеждал Конгресс не обращать внимания на эту тему". Блэкман пояснил: "Мы не утверждали, что слушания неуместны, а лишь указывали, что момент прямо перед Олимпиадой - неподходящий". Трения между USADA и Олимпийским комитетом США "не удивили американских спортсменов, выражающих недовольство тем, что глобальные функционеры, на их взгляд, не решаются наказать Россию за систематическое жульничество", пишет автор статьи. "МОК отвечает за честность Олимпиад и обеспечение их правильного функционирования, но он этого не делает", - заявила американская биатлонистка Сара Конрад. По ее словам, именно из-за заявки Лос-Анджелеса Блэкман не готов требовать, чтобы WADA и МОК активнее боролись с допингом. Решение о месте проведения Олимпиады 2024 года будет принято в сентябре, путем тайного голосования в МОК, говорится в статье. "Мы хотим, чтобы МОК был независим и не имел никакого отношения к политике, - заявил член МОК от Норвегии Герхард Хейберг. - Это, разумеется, недостижимо, но возможны большие трудности, если какая-то одна страна вмешается в наш подход к проблеме допинга и надавит на нас". Интерес Конгресса к допинговому скандалу, активные усилия Тайгарта и проводимые США расследования коррупции в международном спорте (от дела ФИФА, в центре которого оказался руководящий орган мирового футбола, до расследования министерства юстиции США в связи с российским допинговым скандалом) могут повлиять на то, как проголосуют некоторые из его коллег, отметил Хейберг. Член исполкома МОК от Швейцарии Джан-Франко Каспер тоже сказал, что громогласные заявления Тайгарта и победа Трампа на выборах могут уменьшить привлекательность заявки Лос-Анджелеса, передает журналистка. "Если отстаивание прав спортсменов и честной игры почему-то означает, что вероятность провести Олимпиаду для страны снижается... Ну и ну! - прокомментировал Эдвин Мозес, председатель совета USADA. - Этим сказано все, что вам нужно знать об этом процессе. А еще это объясняет, почему спорт не должен сам себе быть полицией". Источник: The New York Times