28 февраля 2017 г. Майкл С.Шмидт | The New York Times Американские конгрессмены, руководящие расследованием Палаты представителей в отношении России, разошлись во мнениях о его необходимости "В понедельник два ведущих члена комитета Палаты представителей по делам разведки - республиканец и демократ - высказались в резко контрастирующем духе о двухпартийном расследовании российских попыток повлиять на президентские выборы, которое проводит их комиссия", - отмечает The New York Times. "Возникает вопрос, смогут ли они совместно работать в ходе расследования", - комментирует журналист Майкл С.Шмидт. Итак, председатель комитета республиканец Девин Нунес заявил, что ознакомился с оценкой разведывательного сообщества относительно российской стороны и не обнаружил доказательств, которые подтверждали бы общение кого-либо из избирательного штаба Трампа с российским правительством. "Мы не можем допустить, чтобы сюда вернулся маккартизм, - заявил Нунес на пресс-конференции. - Мы не можем допустить, чтобы правительство - правительство США или Конгресс, законодательная ветвь правительства, - охотились на американских граждан и волокли их на суд Конгресса, как будто здесь есть какой-то тайный российский агент". Однако Адам Шифф, ведущий член комитета из числа демократов, "сказал, что пока рано заявлять, что связи между Россией и приближенными Трампа исключены, поскольку комиссии все еще не предоставлены доказательства, собранные разведслужбами и правоохранительными органами", передает корреспондент. "Мы не знаем, были ли к этому причастны лица из США, но наш долг это выяснить, - сказал Шифф в интервью MSNBC. - И я не считаю, что кто-либо из комитета или наши председатели в Палате представителей либо Сенате должны заявлять о неких выводах или считать, что их обязанность - опровергать нежелательные сообщения прессы". Издание поясняет: Белый дом привлек Нунеса к усилиям опровергнуть одну из статей The New York Times. "Главной темой статьи были контакты сотрудников российской разведки с людьми, близкими к Трампу, и сотрудниками его избирательного штаба", - пишет Шмидт. В понедельник лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер резко раскритиковал республиканца Ричарда Бёрра, главу сенатского комитета по делам разведки. Ранее Бёрр признал, что помогает администрации Трампа опровергать вышеупомянутую публикацию. Между тем Бёрр и сенатор-демократ Марк Уорнер тоже проводят расследование действий России, говорится в статье. "Сенатор Бёрр получает предупреждение, потому что он поступил неправильно, - сказал Шумер. - Так нельзя вести честные, беспристрастные расследования, ход которых предопределяется фактами". Источник: The New York Times