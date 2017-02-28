Что, если Дональд Трамп разыграл Кремль?

"С тех пор как руководство американских спецслужб обвинило Россию во вмешательстве в ноябрьские президентские выборы, президенту Дональду Трампу приходится опровергать обвинения в том, что он марионетка Кремля, - отмечает Марк Беннеттс в Politico. - Есть и другое объяснение вмешательства Кремля. Оно может показаться нелогичным, но в отсутствие явных доказательств того, что Трамп находится "в кармане у Путина", не менее правдоподобно. Что, если Трамп разыграл Путина?"

"Рассмотрим версию, что Трамп обманул Кремль туманно-многообещающими заявлениями по критическим для России вопросам, таким как снятие экономических санкций и признание Крыма российским, а сам не собирался действовать в соответствии с ними, - говорится в статье. - В процессе завоевания Белого дома он получил бы, без всяких открытых просьб, содействие в форме кибератак и фальшивых новостей".

"Звучит полностью надуманно и бездоказательно? Определенно. Но то же можно сказать и о часто звучащем утверждении, что Трамп - маньчжурский президент, каждый ход которого контролируется из Москвы с помощью кодовых сообщений. И недавнее изменение позиций Трампа, которые раньше были благоприятными для Кремля, делает более вероятным то, что Путин с самого начала являлся пешкой в этой игре", - указывает автор.

"Поразительное превращение Трампа из героя в злодея завершилось на прошлой неделе, когда он пообещал сделать американский ядерный арсенал "самым лучшим в колоде", на что Москва ответила предупреждениями о новой гонке вооружений", - напоминает журналист.

"Разочарование России очевидно, - говорится далее. - Тот ли это Трамп, который казался таким многообещающим во время предвыборной кампании? Тот ли это человек, который хвалил Путина как сильного лидера и грубо намекал, что расчленит "устаревший" Североатлантический альянс? Где Трамп, в честь победы которого на выборах они чокались шампанским?"

"И все-таки у Путина еще может оставаться причина улыбаться, - полагает Беннеттс. - Если Трамп и обвел россиян вокруг пальца, в его президентстве все-таки есть свои преимущества для Кремля. По мнению Станислава Белковского, бывшего кремлевского инсайдера, российские чиновники были в восторге от избрания Трампа, так как решили, что оно доказало "слабость американской демократии". Первые несколько недель, проведенные Трампом в новой должности, только укрепили это убеждение".

"В этом отношении Путин - победитель", - сказал Белковский.