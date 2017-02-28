Выстрелы, которые потрясли Москву

Убийство политика Бориса Немцова, совершенное два года назад прямо перед Кремлем под прицелом десятков камер наблюдения, нарушило "неписаные правила путинской системы власти", уверен журналист немецкого журнала Der Spiegel Кристиан Эш. Это преступление, как пишет автор, "возмутило не только оппозиционно настроенных россиян, но и встревожило саму власть - хотя бы на небольшой период времени".

Так, реакция на убийство была предельно быстрой. Путин назвал его "позором и трагедией", расследовать дело был назначен авторитетный следователь, и уже спустя неделю были задержаны предполагаемые исполнитель и его помощники. Ими оказались чеченцы из батальона "Север", то есть подразделения ставленника Путина в Чечне Рамзана Кадырова.

"Однако затем началась борьба за кулисами, и практически никакой информации о ней наружу не поступало", - продолжает Эш. На некоторое время Владимир Путин "даже перестал появляться на публике, а на его сайте в интернете начали появляться фотографии со встреч с неправильными датами. Все это делалось для того, чтобы скрыть его отсутствие". Следователи и спецслужбы сталкивались в своей работе с крупным сопротивлением со стороны Кадырова, который хвалил и называл предполагаемого исполнителя "патриотом".

"По всей видимости, это преступление потрясло систему Путина, - подчеркивает журналист. - Тогда Кадыров либо по собственной воле, либо по указке сверху перешагнул границу дозволенного и тем самым запустил войну спецслужб, разрешить которую мог только Путин". Но ее результат нам известен: следователей одернули, самому очевидному заказчику преступления до сих пор не предъявили обвинения, а вместо него организатором был назначен его водитель. В свою очередь, "следы, которые вели с места преступления в окружение Кадырова, намеренно не заметили".

"Кремль намеренно отвел глаза и теперь хочет, чтобы россияне тоже не видели очевидного", - резюмирует Эш. Кстати, в воскресенье на месте убийства Немцова прошла крупная акция, но цветы, возложенные участниками, были убраны в тот же вечер. Тем самым Кремль хочет донести до прохожих, что здесь ничего не случилось. Пожалуйста, проходите дальше! Ведь спокойствие, как добавляет издание, это первый гражданский долг.