Последняя диктатура Европы "открывается"

В последнее время Белоруссия, по всей видимости, "открывается для остального мира: страна ищет альтернативу России и хочет к концу года добиться вступления во Всемирную торговую организацию", говорится в репортаже политического обозревателя немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Франка Нингуйзена.

Так, на прошлых выходных в белорусском городе Гомеле прошла двухтысячная демонстрация, еще одна - в Минске. "Многотысячные демонстрации - да еще и несанкционированные властями - нетипичное зрелище для Белоруссии", - отмечает журналист, напоминая, что в прошлый раз, когда люди вышли с демонстрацией в день президентских выборов, весь мир обошли фотографии полицейских, избивающих демонстрантов. Протест, как говорится далее, был вызван нелюбимым в народе указом номер 3, в котором говорится о том, что тот, кто зарегистрирован работодателем менее чем 183 дня в году, должен платить дополнительный налог в 225 евро. Правительство называет этот указ "борьбой с тунеядством". Но для многих белорусов, в свою очередь, это довольно большая сумма во времена экономического кризиса.

"Жизнь в стране в последнее время стала тяжелее: государству приходится экономить, был повышен пенсионный возраст, введен жесткий контроль над социальными выплатами. Белоруссия оказалась втянута в российский экономический кризис", - говорится в статье.

"В результате белорусское руководство начало поиск альтернатив России, - рассказывает автор. - Страна понемногу открывается для Европы, ведь Минску нужны деньги".

Также Минск больше не хочет находиться в абсолютной зависимости от Москвы: белорусы не верят, что Россия и дальше сможет платить столь щедрые алименты своему славянскому соседу, тем более что Москве самой не хватает денег.

Как следствие, Белоруссия ввязалась энергетическую войну с Россией, Москва перекрыла поставки дешевой нефти, которая затем перерабатывалась в Белоруссии и экспортировалась в другие страны по более высокой цене. Россия сразу же отреагировала введением пограничного контроля на решение белорусского руководства ввести безвизовый въезд в Белоруссию сроком на 5 дней для граждан стран ЕС и десятка других стран. В Белоруссии на это разозлились и заявили о том, что такого недоверия между соседями не было уже давно.

"Как бы то ни было, присоединение Крыма к России и скрытое участие Москвы в войне на востоке Украины вызвали у Лукашенко тревогу о том, что на кону может оказаться, в том числе, и суверенитет Белоруссии", - заключает Нингуйзен.