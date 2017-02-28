Поучиться у "Большого брата"

Россия накопила серьезный опыт в том, что касается различных торговых эмбарго, пишет обозреватель Die Welt Эдуард Штайнер. Неужели Трамп станет наступать на те же грабли? - задается вопросом автор.

"Россия постепенно прощается с той эйфорией, которая охватила страну после победы на президентских выборах Дональда Трампа. Страна возвращается к трезвому реализму", - констатирует издание.

После избрания Трампа в стране начала расти уверенность в том, что новый президент, наконец, будет относиться к России как к равному игроку на мировой арене. Росла надежда на отмену антироссийских санкций. Москва, замечает Штайнер, всегда старалась нивелировать негативные последствия санкций. "По официальной версии, негативный эффект для российской экономики от санкций не играет решающей роли. И это не было абсолютной неправдой. Поскольку по сравнению с падением цены на нефть и структурным кризисом в экономике санкции были и остаются лишь одним из негативных моментов, которые способствовали рецессии в стране".

Москва до сих пор никак не отреагировала на те торговые ограничения, которые Трамп ввел против других государств. По мнению российского экономиста Константина Сонина, это довольно странно. А ведь именно Путин и российский истеблишмент могли бы дать ценные рекомендации президенту США в вопросах торговых войн, считает российский эксперт. "Именно Россия могла бы объяснить Трампу, что подобные конфликты и политика экономической изоляции приводят к снижению уровня благосостояния, а не к поставленной цели", - пишет Штайнер. Сонин указывает на то, что ни одна другая страна за последние 15 лет не накопила столь серьезного опыта в этом вопросе, причем как в качестве инициатора, так и в качестве объекта торговых ограничений.

"Если Россия накладывала на кого-то из своих соседей торговые ограничения, чтобы подчинить их своей политической воле, это, как правило, ничем не заканчивалось", - передает Штайнер и в качестве примера приводит запрет на ввоз грузинских вин и минеральной воды в Россию в качестве удара, направленного против прозападно ориентированного президента Грузии Саакашвили. Эта мера хотя и нанесла удар по экономике Грузии, однако привела к улучшению качества грузинской продукции в целях освоения новых рынков. "Ни одна страна на постсоветском пространстве не претерпела столь серьезных изменений, как Грузия. Страна стала все сильнее ориентироваться на западные стандарты в вопросах демократии и борьбы с коррупцией", - отмечает автор статьи.

Примером немногих исключений из общей тенденции может стать Турция. "Путин добился здесь успеха, введя широкомасштабное торговое эмбарго и запретив чартерные рейсы в Турцию. Президент Эрдоган был вынужден в конечном итоге принести извинения за сбитый в 2015 году российский военный самолет. Правда, Путин шел на риск: Турция - второй по значимости импортер российского газа", - говорится в статье.

"Если торговые ограничения вводятся против России, Путин на политические компромиссы не идет. Так, он понимает, что санкции снижают уровень жизни россиян. Не только эмбарго против России, но и введенный Москвой запрет на ввоз западной сельхозпродукции привели к росту цен на продукты и снижению качества товаров на полках магазинов", - указывает автор статьи.

Официально торговые ограничения приветствовались как шанс заместить импорт отечественной продукцией. "Обоюдоострым мечом" называет импортозамещение ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский. "Сначала за него все равно платит потребитель. Выстраивание новой цепочки от производителя к поставщику требует много времени", - цитирует издание экономиста.