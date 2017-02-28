Пропаганда с водкой и соленым огурцом

Многие молодые немцы российского происхождения больше доверяют российским СМИ, нежели немецким, говорится в репортаже журналиста Die Zeit Рины Соловейчик.

В Берлине они собираются в самом большом клубе для российских немцев под названием "Клубника". "Хочешь рюмку?" - с порога спрашивают гостя по-русски с немецким акцентом и суют ему рюмку водки с соленым огурцом. Особенно популярна в "Клубнике" идея старой России, которую большинство 20-30-летних посетителей клуба не застали: они приехали в Германию детьми.

Одна из них - 30-летняя Марина - приехала в Германию с Урала в 12-летнем возрасте. Марина говорит по-немецки и работает среди немцев, но принадлежности к Германии, тем не менее, не чувствует. По ее словам, друзья у нее только русскоязычные.

В последнее время, признается Марина, в Германии ей не особо приятно - и тут она обращает внимание на разительное отличие российских и немецких СМИ: согласно немецким СМИ, ситуация в Германии относительно спокойная, но на российском ТВ мир выглядит совершенно иначе. Российские телеканалы рисуют европейский апокалипсис, рассказывают о том, как жители Мюнхена строят стены против мигрантов, как в Европе практически каждую неделю находят террористов и как боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" намереваются проникнуть в Европу.

Председатель молодежной организации Землячество немцев из России Вальтер Гаукс утверждает, что "Россия видит в российских немцах шанс проводить свои интересы в Германии". "У этих людей - особое самовосприятие, и многие из них вполне открыты для российской перспективы", - говорит Гаукс.

Марина, как, впрочем, и многие другие российские немцы, уже определилась, кому верить. Согласно одному из опросов, большая их часть доверяет не немецким, а российским СМИ.

"Мы все здесь выступаем против беженцев, в том числе и все мои русскоязычные друзья", - говорит 19-летняя Нина. 18-летний Алексей, который родился в Германии и едва говорит по-русски, также считает, что "Путин - настоящий мужик, не то что эти вялые немецкие политики". По его словам, "когда у него будет достаточно денег, он переедет в Россию". Такие же мысли есть и у Марины, которая допускает "переезд в Россию, когда в Германии станет совсем невыносимо из-за беженцев и русофобии".

"Вот только будут ли ей там рады?" - заканчивает риторическим вопросом Соловейчик.