28 февраля 2018 г. Дэвид Экс | The Daily Beast Может ли кто-то не позволить Киму оказывать помощь Асаду в пополнении его отравляющего арсенала? "Северная Корея, по сообщениям, помогает Сирии восстанавливать ее запасы химического оружия через четыре года после того, как Дамаск заявил о сдаче всех подобных вооружений миссии во главе с США. Группа экспертов ООН обвинила Северную Корею в продаже Сирии компонентов, которые ее режим мог использовать для производства химического оружия, как сообщили во вторник некоторые СМИ", - передает The Daily Beast. "В докладе экспертов, который не был обнародован, говорится, что Северная Корея переправляла в Сирию промышленное оборудование, в том числе арматуру, термометры и кислотоупорную плитку. Имели место, по меньшей мере, 40 поставок этих компонентов из Северной Кореи в Сирию, по данным The New York Times, ознакомившейся с докладом ООН", - говорится в статье. Оборудование, которое Северная Корея, по сообщениям, переправляла в Сирию, имеет "двойное назначение", то есть может применяться в мирных и военных целях. И это облегчает для Пхеньяна возможность избегать международных санкций, целью которых является ограничение распространения оружия массового поражения, отмечает автор статьи Дэвид Экс. В 2013 году под угрозой американских авиаударов режим в Дамаске согласился сдать свои запасы химического оружия, напоминает издание. Но режим или сохранил некоторую часть химоружия, или произвел новое, возможно, используя северокорейские компоненты, полагает автор. "Химическое оружие довольно легко сделать, - поясняет Джеффри Льюис, эксперт по контролю над вооружениями из Института международных исследований Миддлбери (Монтерей, США). - Любая страна с приличной химической промышленностью могла изготовлять их во время Первой мировой войны - а это было более ста лет назад". "Уже в 2009 году имели место признаки того, что Пхеньян помогает Дамаску поддерживать его арсенал химоружия. В сентябре того года южнокорейская береговая охрана перехватила грузовое судно, перевозившее изготовленные в Северной Корее костюмы химзащиты, очевидно, предназначенные для Сирии в нарушение санкций ООН", - пишет автор, приводя еще пять примеров подобных нарушений, до и после уничтожения сирийского арсенала химоружия. По словам Льюиса, он поддерживает авиаудары США по сирийским объектам, связанным с производством химоружия. Но он предупреждает, что подобные бомбардировки могут быть рискованными. "Есть множество причин, по которым можно не попасть по определенным объектам, в особенности, если они расположены рядом с населенными пунктами", - говорит эксперт. Источник: The Daily Beast