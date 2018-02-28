Возвращение мумии Берлускони

"Это не комплекс превосходства, а объективный факт. Я фигура беспрецедентного калибра", "Только Наполеон сделал больше, чем я", "В политике я Иисус Христос: жертвую собой ради всех". Обозреватель El Mundo Ирене Эрнандес Веласко полагает: "В мире есть только один политик, который способен говорить о себе такие вещи не краснея, в полной уверенности, что это правда, - Сильвио Берлускони".

Но, возможно, в Берлускони и впрямь есть что-то сверхъестественное, пишет автор. "Только этим объясняется его взлет в рейтинге. После того как в 2011 году он был вынужден уйти в отставку (премии за риск по итальянским облигациям тогда выросли до стратосферы, и вся Европа требовала, чтобы он передал руководство правительством технократу Марио Монти), после того как в 2013 году он был осужден за финансовые махинации и изгнан с поста сенатора, который занимал почти 20 лет; после того как ему запретили до 2019 года занимать государственные должности, ранее приговорив к двум с лишним годам тюрьмы (правда, тогда ему было уже 77, и потому он отбывал наказание на социальных работах в доме престарелых); после бунга-бунга, после обвинений в том, что он платил несовершеннолетней за секс, после его высказываний в духе мачизма, его громких ляпсусов, после операции на открытом сердце... После всего этого он снова здесь. Правоцентристская коалиция с ним во главе не только считается самым ожидаемым победителем парламентских выборов 4 марта - в Европе молятся, чтобы она победила. Невероятно", - говорится в статье.

"После новой и экстраординарной метаморфозы мумия Берлускони переродилась в добродушного дедушку, спокойного и опытного политика, мудрого государственного мужа с огромным стажем", - говорится в статье. Как ни странно, Берлускони, прозванный в Италии "Кайман", теперь символизирует стабильность и покой.

И все же обозреватель ищет менее мистические причины возвращения Берлускони. Основная - в том, что главным соперником его партии является "антисистемное" движение "Пять звезд", которое многие избиратели считают крайне радикальным. Страх перед "Пятью звездами" побуждает европейцев надеяться на победу Берлускони, пишет Веласко.

"Даже в своей коалиции Берлускони легко сойти за трезвомыслящего и умеренного. "Братья Италии" и "Лига Севера" - две партии, в альянсе с которыми идет на выборы его партия "Вперед, Италия", - довольно экстремистские", - рассуждает обозреватель.

Ввиду судебного запрета Берлускони не сможет занять пост премьер-министра. Но если он победит на выборах, то именно ему решать, кто станет новым премьером, поясняется в статье.

Политолог Алессандро Кампи объясняет феномен Берлускони так: он "сумел внедриться в мозговые извилины итальянцев и изменить их, создать в обществе новую культуру и новый менталитет, заложить основы того, что значит быть итальянцем сегодня".

Обозреватель полагает, что имидж почтенного дедушки, обретенный Берлускони в нынешней реинкарнации, популярен, так как современная Италия - "страна бережливых муравьев" (77,4% семей живут в собственных домах) и "страна стариков" (люди старше 65 лет составляют 26,7% электората). Берлускони обещает повысить пенсию по старости и предоставлять старикам льготы.

Вдобавок Берлускони теперь позиционирует себя как рыцарь феминизма. "Я уверен, что женщины лучше мужчин", - заявил он недавно. Веласко напоминает: по версии прокуратуры, этот человек потратил с конца 2010 года до начала 2014-го 2 млн евро на содержание дюжины девушек.

Кампи полагает, что секс-скандалы сыграли в пользу Берлускони, поскольку многим итальянцам хотелось бы оказаться на его месте.

Автор также напоминает, что Берлускони - собственник трех крупных телеканалов, газеты и издательского дома в Италии - стране, где телевидение сохраняет огромное влияние. "Колоссальное медийное могущество Берлускони во многом объясняет тот факт, что, несмотря на его явное вранье, многие итальянцы продолжают в него верить", - пишет журналистка.

"Единственный прецедент, похожий на берлусконизм, - перонизм в Аргентине, которая и после смерти Перона осталась перонистской. Италия тоже рискует остаться берлусконианской и после смерти Берлускони", - говорит Кампи.