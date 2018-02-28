Совету Европы грозит тяжелый финансовый кризис - и виновата в этом Россия

Совет Европы переживает переломный момент в своей почти 70-летней истории. До среды 47 стран-участниц должны перечислить первую треть годового взноса за 2018 год. Судя по всему, Россия как крупный плательщик в этом году выпадает - из-за ее борьбы за власть с Советом Европы, передает корреспондент Focus.

В этом году Россия должна была заплатить почти 33 млн евро - это примерно одна десятая общего бюджета Совета Европы. Что скрывается за этим денежным спором? Россия рассержена тем, что в апреле 2014 года российскую делегацию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Такой шаг стал принудительной мерой в ответ на аннексию Россией украинского полуострова Крым, поясняет автор публикации.

Сегодня Совет Европы экономит на всем - в том числе из-за того, что Россия уже в 2017 году заморозила свои платежи. По словам источников в администрации организации, из экономии парламентские документы больше не распространяются в печатном виде, а на заседаниях имеются переводчики только по основным языкам. Запачканное ковровое покрытие в коридорах тоже говорит о нехватке средств, отмечает корреспондент.

По словам парламентариев, Россия хочет добиться того, чтобы в будущем национальные делегации больше не могли лишаться права голоса. "Совет Европы не должен поддаваться давлению", - считает Франк Швабе, представитель немецкой партии СДПГ в ПАСЕ. По его мнению, в случае необходимости деньгами должны помочь другие страны. При этом политик все же не считает правильным наказывать страны путем лишения их права голоса, передает издание.

Однако других возможностей наложить санкции у Совета Европы нет. Теоретически возможно исключать страны-участницы из Совета, однако без влиятельной России Совет Европы потерял бы вес в сравнении с Европейским союзом, говорится в публикации.

Таким образом, Москва в итоге может достичь своих целей, отмечает корреспондент. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд уже выразил готовность к компромиссам: "Надеюсь, мы будем в состоянии найти выход из этой ситуации".