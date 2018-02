28 февраля 2018 г. Эрика Соломон | Financial Times "Гуманитарный коридор" не помог мирным жителям Восточной Гуты "В первый день работы созданный по распоряжению России "гуманитарный коридор" в охваченном боевыми действиями регионе Восточная Гута не смог ни доставить помощь в осажденные пригороды сирийской столицы, ни вывести оттуда мирных жителей", - сообщает Эрика Соломон в Financial Times. "Россия - главная защитница сирийского президента Башара аль-Асада - в понедельник распорядилась о пятичасовой гуманитарной паузе в Восточной Гуте, которая началась во вторник. Однако и ООН, и международные гуманитарные агентства говорят, что этот односторонний шаг не создал надежного пути отхода для мирных жителей, потому что не был согласован с повстанцами, которые контролируют Восточную Гуту", - говорится в статье. "Сотни людей погибли за неделю с лишним ожесточенных воздушных и артиллерийских рейдов в пригороде сирийской столицы Дамаска, которая, в свою очередь, тоже подверглась тяжелым минометным обстрелам. Совет Безопасности ООН в субботу призвал "незамедлительно" устроить тридцатидневное перемирие, чтобы прекратить боевые действия", - передает журналистка. "Во вторник сирийские СМИ из контролируемых правительством регионов сгрудились в населенном пункте Вафидин в Восточной Гуте, где полевая клиника и автобусы ждали желающих уехать по коридору, созданному по приказу российского президента Владимира Путина, - рассказывает Соломон. - Никто из местных жителей не пришел. Не было также ни одной международной гуманитарной группы, которые утверждают, что коридор небезопасен для местных жителей, потому что его нужно было согласовать с обеими сирийскими воюющими сторонами". Источник: Financial Times