28 февраля 2018 г. Катрин Хилле | Financial Times Российская экономика: проблемы, которые стоят перед Владимиром Путиным "Судя по опросам общественного мнения, Владимир Путин правильно делает, что не утруждает себя активной кампанией перед президентскими выборами 18 марта: крупнейшие социологические центры России прогнозируют, что он победит, набрав до 70% голосов. Но на этой неделе российский президент наконец расскажет стране, что он намеревается делать в период следующего мандата", - пишет корреспондент Financial Times Катрин Хилле. В четверг Путин изложит в своем Послании Федеральному Собранию политическую программу на ближайшие шесть лет. Financial Times рассмотрела данные, которые может использовать российский президент, и оценила проблемы, с которыми он столкнется при разработке реформ, необходимых стране, говорится в статье. "С 2014 по 2016 годы на Россию обрушился двойной удар", - пишет автор, уточняя, что речь идет о резком падении цен на нефть и введении западных санкций. "Однако, несмотря на зловещие предсказания многих западных политиков и аналитиков, Россия не развалилась", - отмечает Хилле. "По некоторым оценкам, экономика выходит из рецессии более сильной и стабильной, чем раньше", - сообщает она. Так, ввиду санкций банки и компании резко уменьшили зависимость от иностранного долга, а ЦБ ввел плавающий курс рубля. Также восстанавливается налогово-бюджетный баланс. Тем не менее, этого вовсе недостаточно для реального выхода из кризиса, полагает FT. Даже после рецессии прогнозируемый рост экономики России остается очень слабым, - 1,7 и 1,8% в ближайшие два года, по прогнозам Всемирного банка. "Нехватка инвестиций заметна повсюду: низкий уровень автоматизации производства вкупе с быстро стареющей и сокращающейся рабочей силой, слаборазвитая инфраструктура, рост бюрократии и коррупция повышают производственные и транзакционные издержки, стоя на пути попыток России конкурировать с другими странами с формирующейся рыночной экономикой", - говорится в статье. Реальные доходы населения сокращаются вот уже более четырех лет. Уровень бедности превышает 14%, отмечает Хилле. "Рецессия дополнительно ухудшила долгосрочную нехватку инвестиций в образование и здравоохранение. Многие россияне устали от пустых заявлений и хотят четкой программы на будущее", - пишет журналистка. Путин может ответить на подобные чаяния в четверг: в своей речи о начале предвыборной кампании он назвал здравоохранение, образование, науку, технологии и инфраструктуру самыми важными целями страны и сказал, что Россия "должна четко понимать... тренды - что будут делать ту или иную страну великой - не с точки зрения даже наличия ядерного оружия, а с точки зрения качества жизни людей...". Источник: Financial Times