28 февраля 2018 г. Джон Суэйн, Бен Джекобс | The Guardian "Меня сместили за запрет дорогостоящего ремонта кабинета Бена Карсона" "Высокопоставленный профессиональный чиновник Департамента жилищного и городского развития США Хелен Фостер утверждает, что ее сместили и заменили назначенцем Дональда Трампа после того, как она отказалась нарушить закон, выделив финансирование на дорогостоящий ремонт офиса Бена Карсона", - сообщает The Guardian. По словам Фостер, ей сказали, что "5 тыс. долларов не хватит даже на приличный стул", после того как она сообщила своему начальству, что по закону таков лимит расходов на обновление кабинета секретаря Департамента в его вашингтонской штаб-квартире. "47-летняя Фостер утверждает, что ей также отомстили за выявление дефицита бюджета в размере 10 млн долларов и за то, что она возмутилась, когда ее отстранили от рассмотрения двух запросов, связанных с Трампом, в соответствии с законом о свободном доступе к информации (FOIA), - очевидно, причисляя ее к стану демократов", - говорится в статье. The Guardian ознакомилась с копией жалобы, поданной Фостер в надзорный орган для федеральных служащих. В нем она обвиняет Департамент жилищного и городского развития в нарушении законов, защищающих разоблачителей от репрессивных мер. Фостер требует публичного извинения, возмещения материального ущерба и восстановления в должности главы администрации Департамента, передают корреспонденты. "Она - опытный госслужащий, который исправно выполнял свои функции, и теперь ее репутация разрушена", - заявил адвокат Фостер Джозеф Каплан, подавший жалобу в администрацию специального прокурора в ноябре прошлого года. В жалобе говорится, что за день до инаугурации Трампа в январе прошлого года исполняющий обязанности директора Департамента Крейг Клемменсен попросил Фостер помочь жене Карсона Кэнди получить средства для нового оформления интерьера офиса ее мужа, пишет издание. Когда Фостер ответила, что существует законное ограничение расходов в размере 5 тыс. долларов, Клемменсен, по ее утверждениям, сказал, что администрация "в прошлом всегда находила, как это обойти". Фостер не уступила, и 10 февраля Клемменсен снова потребовал от нее "найти деньги для миссис Карсон", как говорится в жалобе. Фостер сказала, что она пожаловалась директору по бюджету Департамента, доложив, что от нее требуют нарушить ограничения по расходам, пишет издание. После всех этих конфликтов, согласно жалобе Фостер, ей сообщили, что вновь вводится должность помощника секретаря по административным делам - вышестоящая по отношению к ней позиция в иерархии Департамента, которая существовала при администрации Буша-младшего, но пустовала при Бараке Обаме, поясняют авторы. Источник: The Guardian