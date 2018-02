28 февраля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Гуманность в Сирии давно ушла в отставку Требование ООН о прекращении огня в Сирии - это фарс, возмущается западная пресса по поводу провала перемирия в Восточной Гуте. Запад должен, наконец, увидеть в Путине агрессора, держащего все нити в своих руках, призывают обозреватели. Москва использует эту войну для апробации новых вооружений, а Пхеньян, как стало известно NYT из неопубликованного доклада ООН, тайно помогает Дамаску с программой химического оружия. Требование ООН о прекращении огня в Сирии - это фарс, Россия давно действует там с беспощадным произволом. Запад должен, наконец, увидеть в Путине того, кем он является - агрессора, считает Рихард Херцингер, журналист немецкого издания Die Welt. Резолюция ООН о прекращении огня на самом деле послужила тому, чтобы изобразить перед мировой общественностью лихорадочные усилия в борьбе с происходящим в Сирии ужасом, уверен журналист. Объявления о прекращении огня всегда использовались Путиным и Асадом для того, чтобы продолжить свое наступление и завершить захват территорий, прикрываясь маской псевдогуманитарных намерений, полагает автор. К тому же перерывы в ведении огня являются слишком короткими для того, чтобы оказать помощь населению. "Во всяком случае, примечательным является то, что режим тишины объявлялся именно Путиным, - продолжает журналист. - Это недвусмысленно дает понять: решения о том, где, как долго и насколько интенсивно в Сирии будут вестись бомбардировки и на кого или на что будут направлены удары, принимает только военачальник из Кремля". Все нити в своих руках держит Путин. С тех пор как Россия напрямую вмешалась в бои в Сирии, Асад стал ее марионеткой и больше не является самостоятельным игроком, утверждает Херцингер. Однако Запад упорно закрывает глаза на этот факт, отмечает журналист. Ведь иначе Западу пришлось бы обращаться с Россией, как с агрессором, и препятствовать ее действиям хотя бы с помощью политических и экономических средств давления. А на Западе вряд ли у кого-то есть желание такой конфронтации, рассуждает автор. "Гуманность в Сирии давно ушла в отставку. Еще больше войны и нужды - таким, вероятно, будет будущее страны", - заключает немецкий журналист. "В первый день работы созданный по распоряжению России "гуманитарный коридор" в охваченном боевыми действиями регионе Восточная Гута не смог ни доставить помощь в осажденные пригороды сирийской столицы, ни вывести оттуда мирных жителей", - сообщает Эрика Соломон в британской Financial Times. "Россия - главная защитница сирийского президента Башара аль-Асада - в понедельник распорядилась о пятичасовой гуманитарной паузе в Восточной Гуте, которая началась во вторник. Однако и ООН, и международные гуманитарные агентства говорят, что этот односторонний шаг не создал надежного пути отхода для мирных жителей, потому что не был согласован с повстанцами, которые контролируют Восточную Гуту", - говорится в статье. "Сотни людей погибли за неделю с лишним ожесточенных воздушных и артиллерийских рейдов в пригороде сирийской столицы Дамаска, которая, в свою очередь, тоже подверглась тяжелым минометным обстрелам. Совет Безопасности ООН в субботу призвал "незамедлительно" устроить тридцатидневное перемирие, чтобы прекратить боевые действия", - передает журналистка. Россия говорит о прекращении огня в Сирии - и использует войну для апробации новых систем вооружений, пишет Франк Герольд в немецкой Tagesspiegel. "Сирия, по всей видимости, превратилась в важный испытательный полигон для новейших российских систем вооружений", - говорится в статье. Замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял об испытании 600 образцов российской военной техники. Кроме того, глава российского МИДа Сергей Лавров выступил с инициативой законопроекта по легализации частных армий и групп, куда входят солдаты-наемники, сообщает автор. Находившийся во вторник с визитом в России глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Дамаск "согласиться" на гуманитарное перемирие, пишет журналист Эммануэль Гриншпан на страницах французской газеты Le Figaro. Министр иностранных дел Франции совершил этот визит в тот момент, когда стало известно о провале 30-дневного перемирия, обещанного Путиным, говорится в статье. Глава французской дипломатии примирительно напомнил об общих задачах для двух стран и развернул четыре "конкретных" предложения. А именно, письменное соглашение участников перемирия. Создание гуманитарных коридоров, открытых не на пять часов в день, как это провозглашали русские, а на весь день, "иначе это не перемирие". Третье предложение касается создания "механизма контроля над перемирием". Наконец, осуществление политического процесса посредством написания новой сирийской Конституции, сообщает Гриншпан. Отказываясь комментировать очевидную неспособность России обуздать наступление режима Асада в Гуте, Жан-Ив Ле Дриан предпочел подчеркнуть свою благодарность по поводу российских усилий по применению пятичасового режима прекращения огня. Сергей Лавров проявил себя более агрессивно, адресовав колкости международной прессе и американцам, которые, судя по всему, стали конечными противниками на сирийском поле битвы, комментирует автор статьи. Лавров обвинил оппозицию в том, что она препятствует попыткам гражданского населения покинуть Восточную Гуту, а американцев - в сокрытии гуманитарной ситуации в Ракке. Кроме того, СМИ сообщают о связях Пхеньяна с программой химического оружия Сирии. "Эксперты ООН утверждают, что Северная Корея поставляла сирийскому правительству продукцию, которая могла применяться при производстве химических вооружений", - сообщает журналист The New York Times Майкл Швирц. Издание ознакомилось с пока не опубликованным докладом ООН. "Неясно, когда будет обнародован доклад и будет ли он вообще обнародован", - сказано в статье. "Доказательства связи с Северной Кореей появились в тот момент, когда США и другие страны обвинили сирийское правительство в применении химоружия против гражданских лиц, в том числе в недавних атаках на гражданских лиц в Восточной Гуте, пригороде Дамаска, с применением, по-видимому, газообразного хлора", - комментирует газета. "Согласно докладу экспертов ООН, которые провели расследование, из Северной Кореи поставлялись, в том числе, кислотоупорные облицовочная плитка, вентильная арматура и термометры. Также северокорейские технические специалисты-ракетчики были замечены при работе на известных объектах, связанных с химическими вооружениями и ракетами в Сирии, согласно докладу, который написан группой экспертов, выяснявших, как Северная Корея соблюдает санкции ООН", - говорится в статье. "Потенциальные компоненты химического оружия были частью не менее 40 партий грузов, ранее не описанных публично, которые Северная Корея отправила в Сирию с 2012 по 2017 год, - партий, состоявших из запретных частей баллистических ракет и материалов, которые могут применяться и в военных, и в гражданских целях", - пересказывает газета доклад. Авторы доклада, члены СБ ООН и представительство США в ООН воздержались от комментариев. "Эксперты, читавшие доклад, сказали, что приведенные в нем доказательства не подтверждают определенно, что имеет место текущее, продолжающееся сотрудничество между Северной Кореей и Сирией в сфере химического оружия. Однако они отметили, что это на данный момент самое подробное описание попыток обойти санкции, которые призваны обуздать военный прогресс в обеих странах", - говорится в статье. По данным издания, доклад занимает более 200 страниц, в него включены копии контрактов между северокорейскими и сирийскими компаниями и транспортных накладных. Если факт сотрудничества подтвердится, это укажет на серьезные недочеты при попытках международного сообщества изолировать Сирию и Северную Корею, подчеркивает автор. "Отношениям Северной Кореи с Сирией посвящен один раздел доклада", - сообщает издание. В документе "также раскритикованы Россия и Китай за то, что они недостаточно делают для практического применения санкций в отношении таких категорий сырья и товаров, как нефть, уголь и предметы роскоши", сообщает издание. Также по теме: Может ли кто-то не позволить Киму оказывать помощь Асаду в пополнении его отравляющего арсенала? (The Daily Beast)