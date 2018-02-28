Эксперт о системе Путина: "Время показного патриотизма прошло"

Корреспондент австрийского издания Kurier побеседовал с экспертом по России из Немецкого общества внешней политики (Берлин) Штефаном Майстером о внешне- и внутриполитической ситуации в России и австрийско-российских отношениях.

Говоря о возможности ослабления санкций ЕС, эксперт заявил: "Пока Россия не сдвинется с места и не будет готова к компромиссам, для ЕС будет исключительно тяжело ослабить санкции. Если на востоке Украины не будет предпринято ничего существенного в направлении действительного перемирия, санкции останутся".

"Санкции вредят обеим сторонам, почему Россия не идет навстречу ЕС?" - "Почему Путин должен это делать? Санкции помогли стабилизировать его систему в России и отвлечь внимание от экономических проблем. (...) Цена для Москвы не особенно высока, так как санкции скорее слабые".

На вопрос о поддержке Путина россиянами Майстер ответил: "Факт состоит в том, что экономика переживает застой, доходы падают, а у людей создается ощущение, что Путин больше занимается внешней политикой, чем собственной страной. Эффект Крыма, когда вся страна поддерживала Путина, стихает, война в Сирии не особенно популярна. Поэтому, если поговорить с людьми на улицах Москвы, можно ощутить, что показного патриотизма больше нет".

Аналитик также указал: "Преемников в России определяет элита. Это может быть человек, которого мы сегодня не знаем. (...) Как только преемник будет определен, Путин потеряет свое влияние, а на такое он не согласится".

По вопросу участия России в сирийском конфликте эксперт придерживается следующего мнения: "Путин в настоящий момент думает, что найти решение возможно только с помощью Асада. Однако если Асад будет слишком часто играть против него, то Путин от него откажется, как только появится альтернатива. Сейчас они пытаются просто разбомбить оппозицию. Это похоже на Чечню: они хотят все сровнять с землей, чтобы потом полностью построить заново".

"В итоге турки, иранцы и Асад поступают сейчас как им заблагорассудится, и ситуация все больше выходит из-под контроля. Путин тоже больше не контролирует эти страны, он может только создавать впечатление, что держит все под контролем. Курдский вопрос может стать для него еще одной проблемой", - полагает эксперт.

Рассуждая об отношениях России и США, Майстер заметил: "Необходимо срочно прийти к улучшению отношений, так как ситуация становится все более опасной. В настоящий момент мы наблюдаем, как обе стороны подрывают соглашения по поводу ядерного оружия, разоружения и пр. Однако внутриполитическая блокада в США практически делает невозможным проведение конструктивных переговоров. (...) В общем, я сейчас очень сомневаюсь, что в этом вопросе будут какие-то подвижки".

"Австрия для России является приятным и важным партнером, - заметил собеседник издания. - Однако Путин мыслит иначе, он человек власти и всерьез воспринимает только тех людей, которые также имеют власть, других он использует для передачи своих "посланий" или для того, чтобы склонить их на свою сторону. В Европе всерьез Путин воспринимает только Ангелу Меркель, которая, нравится она ему или нет, имеет, по его мнению, власть".