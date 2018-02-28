Российский депутат отрицает, что у него были связи с "Тамбовской" ОПГ

27 февраля "Владислав Резник, депутат Госдумы, отрицал на суде в отношении русской мафии "Тамбовская", что имел контакты с организацией, а также сказал, что ему было неизвестно, что лидеры криминальных банд из Санкт-Петербурга скрывались в Испании, сбежав от сведения счетов между собой". Об этом говорится в статье, опубликованной испанской газетой La Vanguardia и подготовленной неназванными журналистами информагентства EFE.

Издание поясняет, что Резник проходит на процессе в Национальной судебной коллегии Испании в качестве обвиняемого.

"Прокуратура полагает, что Резник поддерживал "тесные отношения как на личном уровне, так и на деловом" с предполагаемым беглым лидером Геннадием Петровым и стал осуществлять "те действия, которые были необходимы, законные или незаконные, перед самыми высокими инстанциями в России" в его интересах", - говорится в статье.

Однако Резник 27 февраля "отрицал какие-либо связи с мафией "Тамбовская" и уверял, что узнал о ее действиях из газет. Он сказал, что его связывали исключительно коммерческие отношения с Петровым, у которого он купил дом в Пальма-де-Мальорка, потому что ему "очень" нравились "Испания и остров", и отрицал, что знаком с большинством членов мафии, о которых ему задавала вопросы прокуратура", говорится в статье.