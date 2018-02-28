Ле Дриан давит на Москву по вопросу Сирии

Находившийся во вторник с визитом в России министр иностранных дел Франции призвал Дамаск "согласиться" на гуманитарное перемирие, пишет журналист Эммануэль Гриншпан на страницах Le Figaro.

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан во вторник совершил третий после своего назначения на этот пост визит в Москву, в тот момент, когда стало известно о явном провале 30-дневного перемирия, обещанного Владимиром Путиным, говорится в статье.

Жан-Ив Ле Дриан примирительно напомнил о пяти общих задачах для двух стран: это борьба против терроризма, поиски политического решения под эгидой ООН, усилия по недопущению регионального и международного расползания сирийского кризиса, приверженность нынешним границам страны и необходимость приведения всех сторон за стол переговоров, передает журналист.

Далее глава французской дипломатии развернул четыре "конкретных" предложения. А именно, письменное соглашение участников перемирия. Создание гуманитарных коридоров, открытых не на пять часов в день, как это провозглашали русские, а на весь день, "иначе это не перемирие". Третье предложение касается создания "механизма контроля над перемирием" - это ключевой пункт, в то время как стороны конфликта не могут или не решаются договориться о необходимых действиях. Наконец, осуществление политического процесса посредством написания новой сирийской Конституции, сообщает Гриншпан. Отказываясь комментировать очевидную неспособность России обуздать наступление режима Асада в Гуте, Жан-Ив Ле Дриан предпочел подчеркнуть свою благодарность по поводу российских усилий по применению пятичасового режима прекращения огня. Французский министр приберег свои колкости для Дамаска: "Важно отметить, что перемирие должно быть подписано и со стороны Асада", как это сделали три группировки повстанцев в Восточной Гуте.

Сергей Лавров проявил себя заметно более агрессивно, адресовав свои колкости международной прессе, которая "повторяет то, что говорит Вашингтон", и, конечно, американцам, которые, судя по всему, стали конечными противниками на сирийском поле битвы, комментирует автор статьи. По мнению Лаврова, сирийская регулярная армия всего лишь отвечала на стрельбу повстанцев. "Надеюсь, что виновные в этой стрельбе понесут за это ответственность и признают необходимость исполнять требования Совбеза ООН", - сказал Лавров. Он обвинил оппозицию в том, что она препятствует попыткам гражданского населения покинуть Восточную Гуту, а американцев - в сокрытии гуманитарной ситуации в Ракке.

Что это, альтернативные факты или желание изменить роли? В Кремле тоже поступки порой противоречат словам. Громко заявив об "исполненной миссии" в декабре, Владимир Путин отдал приказ об отводе российской армии из Сирии. Но на прошлой неделе Москва разместила на авиабазе в Хмеймиме два самолета Су-57 - перспективные российские многофункциональные истребители пятого поколения, способные соперничать с американскими истребителями F-22, отмечает Гриншпан.

Далее автор приводит дополнительный материал о том, что Пхеньян способствовал сирийской программе химического оружия.

По данным группы ооновских экспертов, 40 северокорейских контрабандных перебросок ускользнули от спутникового контроля американских и союзнических разведслужб. Хуже того, в них содержались составные элементы баллистических ракет и химического оружия. Эти разоблачения появились в то время, когда западные государственные канцелярии обвиняют Дамаск в осуществлении химических атак с использованием хлора против мятежного анклава в Восточной Гуте, говорится в статье.

Кроме того, на сайтах по химическому оружию в Сирии было отслежено присутствие северокорейских специалистов-ракетчиков, сообщает журналист. Изобличая опасности этого плодотворного сотрудничества между двумя государствами - изгоями из сообщества наций, конфиденциальный 200-страничный доклад отчитывает Россию и Китай за проявленное ими излишнее попустительство, когда они импортировали северокорейский уголь, а также экспортировали в Пхеньян нефть и отдельные предметы роскоши.