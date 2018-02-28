Отсутствие в России правового государства ослабляет Владимира Путина

В дискуссионной рубрике Le Monde Екатерина Кузнецова и Эдвард Люттвак, авторы готовящейся к публикации книги "Парадокс Кремля. Сила и слабость российских руководителей", выражают мнение о том, что если не произойдет непредвиденных обстоятельств, то президенту гарантирована победа на выборах 18 марта. Однако за этой вероятной победой скрывается неспособность российского государства к модернизации.

Мы снова присутствуем при триумфе видимости демократии - при выборах без выбора, пишут авторы.

Тем не менее, перевыборы Владимира Путина не прояснят, как он сумеет сохранить свою политическую роль и связанный с ним режим после 2024 года? Станет ли он стремиться снова обменяться обязанностями с премьер-министром Дмитрием Медведевым ради соблюдения конституции, запрещающей третий мандат без уточнения об общем числе мандатов, которые человек может брать на себя в течение своей политической жизни? Станет ли он, наоборот, вносить поправки в конституцию, дабы позволить себе править бесконечно долго в качестве президента, либо установит парламентскую республику, дабы обеспечить свою власть посредством партии? - рассуждают эксперты.

"Неоднократные нарушения при мирной передаче власти свидетельствуют об отсутствии правового государства, в котором никакая преемственность не может быть легитимной. Великий урок российской истории таков: правовое государство является вопросом более сложным, нежели вопросы, связанные с демократией, конституционализмом и даже социальными институтами. Все принципы - определенность, отсутствие обратной силы, всеобщность - могут быть кратко изложены в латинском изречении: nulla poena sine lege - "нет наказания без закона". Таким образом, Россия пренебрегла правовым государством не из-за нехватки образования, а оттого, что не было подходящих кадров для его претворения в жизнь: хорошо обученных чиновников, профессиональных юристов, независимых судей", - полагают Кузнецова и Люттвак.

Владимир Путин сам изучал право и изо всех сил старался отстаивать правовое государство в то время, когда он был заместителем мэра Санкт-Петербурга. Однако после своего прихода к власти он ничего не сделал для его продвижения и много сделал для того, чтобы не допустить его усиления, говорится в статье.

Президент Путин настолько уменьшил власть Госдумы (нижней палаты), что парламент стал исполнителем его воли, утверждая все законы по его желанию, даже если они имеют обратную силу или носят характер ad hominem, порой для того, чтобы законы оказались полезны узкому кругу его друзей или чтобы оправдать самоуправные действия своих подчиненных, отмечают авторы.

Вместо того чтобы усилить администрацию с помощью закона, Владимир Путин опирается на свиту, исторически состоящую из его самых верных друзей, говорится в статье.

Чтобы направить денежные потоки, проходящие через их карманы, товарищи Путина становятся владельцами целых сетей государственных и офшорных компаний, которые связаны с их разнообразной финансовой деятельностью и инвестиционными инструментами, с тем чтобы разместить свои деньги в надежном месте подальше от России, поясняют эксперты.

"Предстоящие выборы в России обнаруживают периодически повторяющийся парадокс. Ослабление правового государства в конечном счете ослабило Владимира Путина. Власть лидера в России по своей природе уязвима, поскольку она одновременно неэффективна и малопроизводительна. Российская бюрократия - хотя ее численный состав увеличивается - оказывается бессильной и неработоспособной. Россия управляется не законами, а декретами: их около тысячи каждый год по сравнению со средним показателем в 32 в США", - пишут Кузнецова и Люттвак.

"Президент Владимир Путин - особый автократ, поскольку он совершенно легитимен. Однако его легитимность исключительна, поскольку она персональная и непередаваемая. Нынешняя конституция не ограничивает его личной власти. Этого недостаточно для успешной преемственности. Какими бы причинами ни руководствовался президент Путин, отказавшись вносить поправки в конституцию, он упустил возможность, и альтернативные решения исчерпаны. Если глава государства не обеспечит установление правового государства, он не сможет уйти из власти", - заключают эксперты.