Временное улучшение для российских госкомпаний

Экономический рост буксует, уровень жизни россиян снижается четвертый год, однако крупные государственные предприятия, судя по всему, чувствуют себя лучше, чем когда-либо. "Газпром", "Сбербанк", "ВТБ", "Росатом" повсюду говорят о росте и благоприятных перспективах, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"Никогда еще российский банк не возглавлял рейтинг банков Европы в плане увеличения биржевой стоимости акций. На этой неделе "Сбербанк" опередил испанский Santander благодаря биржевому росту на 5%, и довел свою капитализацию до 105 млрд швейцарских франков, а стоимость одной акции до исторического уровня в 285 рублей (4,77 швейцарских франка)", - говорится в статье.

"Сбербанк" под руководством экс-министра экономического развития Германа Грефа, убежденного либерала, известного своими вспышками откровенных речей в кортеже российских технократов, вот уже несколько лет является фаворитом иностранных инвесторов на российском рынке, - отмечает автор. - С 2013 по 2017 год "Сбербанк" завладел половиной дохода российского банковского сектора, в то время как в его руках лишь 30% совокупных банковских активов".

После пережитых неприятностей из-за разорения частных банков индивидуальные вкладчики и компании предпочитают доверять свои счета государственным банкам. Второй банк страны "ВТБ" тоже пользуется этим. В прошлом году "ВТБ" получил доход в размере 120 млрд рублей (1,9 млрд швейцарских франков), что является его наилучшим результатом, указывает Гриншпан.

Другой локомотив российской экономики - "Газпром", в котором российское государство владеет 50%, - во вторник утром объявил, что удваивает свои прогнозы наращивания производства к 2025 году, дабы удовлетворить растущий спрос как в России, так и за рубежом, продолжает журналист.

"Скромная задача в сравнении с амбициями атомного монополиста "Росатом", - отмечает автор. - К 2023 году корпорация, принадлежащая государству на 100%, наметила себе инвестиционную программу в 22,5 млрд швейцарских франков и готова смело встретить астрономическую цифру портфеля заказов: 42 ядерных реактора, из них 34 за рубежом (стоимость - 150 млрд долларов). Ни одна атомная компания не в состоянии соперничать с "Росатомом" по количеству заказов".

Несмотря на такие результаты, компании, контролируемые Кремлем, подвергаются критике со стороны либеральных экономистов за неэффективное и непрозрачное управление, скуповатую дивидендную политику и превращение в политический инструмент, передает журналист. "Роснефть", девятая по размеру российская компания, иллюстрирует ограничения государственного управления. "Руководимый Игорем Сечиным, близким другом президента, российский нефтяной гигант (в котором большей частью капитала владеет государство, и 0,5% принадлежит швейцарской компании Glencore) имеет бледный вид в сравнении со своим непосредственным конкурентом - американской компанией ExxonMobil", - сообщает корреспондент.

Другая сторона медали состоит в том, что отныне на долю госсектора приходится до 70% российской экономики. Недавний пример - приобретение самой крупной сети супермаркетов страны ("Магнит") государственным банком ВТБ. В 2004 году государство владело 30% капитала российских банков, сегодня этот показатель вырос до 60%. А главное, временное улучшение положения госкомпаний не препятствует стагнации экономики - рост всего на 1,5% в 2017 году - а также снижению реальных доходов населения, которые уменьшаются четыре года подряд, заключает Гриншпан.