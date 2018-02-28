Должны ли российские олигархи волноваться из-за мер британских властей, направленных против "грязных денег"?

Описывая недавний бал-маскарад в Венеции в палаццо Пизани Моретта, журналист Оуэн Мэттьюз утверждает в своей статье в Newsweek: "В одном углу двое россиян среднего возраста (один в костюме венецианского дожа, другой в образе щеголя XVIII века) разговаривали мрачными голосами. "Это охота на ведьм", - сказал дож. "Снова антирусская истерия, - согласился щеголь. - Совсем как дома. Я вдруг перестал чувствовать себя в безопасности".

Мэттьюз продолжает: "В чем причина их беспокойства? Широчайшие новые полномочия, которые в начале года ввели британские законодатели, чтобы принять меры против 90 млрд фунтов, которые, как считается, сейчас отмываются через компании и роскошную недвижимость в центральном Лондоне. Новые полномочия в области расследований, известные как "ордеры на необъясненное богатство", позволяют британским правоохранительным органам требовать, чтобы всякий человек, владеющий в Великобритании недвижимостью или активами стоимостью более 50 тыс. фунтов, объяснил происхождение своего богатства. Новые полномочия (вкупе с агрессивным отношением парламента и правоохранительных органов к отмыванию денег) рискуют разрушить культуру слабого регулирования финансов, благодаря которой Лондон до последнего времени был привлекательным местом для хранения часто сомнительных денег широкой части мировой элиты. Особенно для олигархов из бывшего СССР".

"По сути, они ставят бремя доказывания с ног на голову", - сказал Алексей, который в Венеции предстал в образе щеголя. Автор пишет, что это "российский бизнесмен, живущий в Лондоне более 20 лет" и что он "пожелал остаться анонимным при обсуждении своих финансовых дел". Британские власти "могут навесить тебе ярлык "виновен", пока ты не докажешь, что невиновен. В Лондоне всегда было легко заниматься бизнесом. Теперь, думаю, люди два раза подумают, прежде чем туда инвестировать", добавил Алексей.

Алексей жалуется, что поступающие годами новости о проступках Кремля создали обстановку, в которой обычных российских бизнесменов несправедливо считают мошенниками, отмечает автор.

Мэттьюз комментирует: "Возможно, он прав. Но за последние два десятилетия британские банки и недвижимость сделались одной из крупнейших в мире "клиринговых палат" грязных денег, причем в прошлом году отмывалось около 90 млрд фунтов, по оценке британского Национального агентства по борьбе с преступностью. Борцы с коррупцией из таких государств, как Сирия и Нигерия, раскопали в Лондоне огромные активы, связанные с политиками и олигархами из их родных стран. Но многие из тех, кто занимается отмыванием денег, - бывшие советские граждане".

"Лондон стал глобальным центром для отмывания денег и репутации деятелей российской организованной преступности", - говорит Билл Браудер. Журналист характеризует Браудера так: "Он был крупнейшим зарубежным инвестором фондового рынка в России до того, как его юрист Сергей Магнитский был в 2008 году арестован и убит в тюрьме (Магнитский умер в 2009 году. - Прим. ред.) после обнаружения улик массированной кражи, совершенной российскими полицейскими и сотрудниками налоговой службы. (В 2009 году Браудер был изгнан из страны и с тех пор пытается целиться в активы лиц, причастных к смерти Магнитского, в том числе примерно в 30 млн фунтов, которые отмывались через 12 британских банков)".

В статье говорится: "Меры Великобритании против "грязных денег" не направлены конкретно на россиян или граждан бывших советских республик. Но среди самых могущественных лоббистских групп, пробивавших новые законы, - такие антикоррупционные НКО, как Transparency International и Global Witness, все из которых фокусируются на отмывании денег из бывшего СССР".

Автор отмечает: "Пока у британских властей не было юридических инструментов (или, возможно, желания) отличать, скажем, российского олигарха, который просит политического убежища, от приверженца Путина или главаря мафии". Лобби лондонской индустрии финансовых услуг тоже тормозило попытки контроля над зарубежными деньгами, текущими в британскую столицу, так как сопротивлялось ужесточению регулирования.

Но теперь британские власти, по-видимому, начинают всерьез расследовать происхождение сомнительных денег, пишет автор, упоминая о других новых мерах: созданы пост чиновника по борьбе с экономической преступностью и новое бюро в составе Национального агентства по борьбе с преступностью, которое сосредоточится на противодействии отмыванию денег и другим финансовым правонарушениям.