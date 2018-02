28 февраля 2018 г. Майкл Швирц | The New York Times ООН связывает Северную Корею с программой химического оружия Сирии "Эксперты ООН утверждают, что Северная Корея поставляла сирийскому правительству продукцию, которая могла применяться при производстве химических вооружений", - сообщает журналист The New York Times Майкл Швирц. "Доказательства связи с Северной Кореей появились в тот момент, когда США и другие страны обвинили сирийское правительство в применении химоружия против гражданских лиц, в том числе в недавних атаках на гражданских лиц в Восточной Гуте, пригороде Дамаска, с применением, по-видимому, газообразного хлора", - комментирует газета. "Согласно докладу экспертов ООН, которые провели расследование, из Северной Кореи поставлялись, в том числе, кислотоупорные облицовочная плитка, вентильная арматура и термометры. Также северокорейские технические специалисты-ракетчики были замечены при работе на известных объектах, связанных с химическими вооружениями и ракетами в Сирии, согласно докладу, который написан группой экспертов, выяснявших, как Северная Корея соблюдает санкции ООН. В докладе подчеркивается потенциальная опасность подобной торговли между Сирией и Северной Кореей - торговли, которая может позволить Сирии сохранить свое химическое оружие, а Северной Корее - получать наличные деньги на ее ядерную и ракетную программы", - говорится в статье. "Потенциальные компоненты химического оружия были частью не менее 40 партий грузов, ранее не описанных публично, которые Северная Корея отправила в Сирию с 2012 по 2017 год, - партий, состоявших из запретных частей баллистических ракет и материалов, которые могут применяться и в военных, и в гражданских целях", - пересказывает газета доклад, поясняя, что он не опубликован, но The New York Times с ним ознакомилась. Авторы доклада, члены СБ ООН и представительство США в ООН воздержались от комментариев. "Неясно, когда будет обнародован доклад и будет ли он вообще обнародован", - сказано в статье. "Эксперты, читавшие доклад, сказали, что приведенные в нем доказательства не подтверждают определенно, что имеет место текущее, продолжающееся сотрудничество между Северной Кореей и Сирией в сфере химического оружия. Однако они отметили, что это на данный момент самое подробное описание попыток обойти санкции, которые призваны обуздать военный прогресс в обеих странах", - говорится в статье. По данным издания, доклад занимает более 200 страниц, в него включены копии контрактов между северокорейскими и сирийскими компаниями и транспортных накладных. Если факт сотрудничества подтвердится, это укажет на серьезные недочеты при попытках международного сообщества изолировать Сирию и Северную Корею, подчеркивает автор. "Отношениям Северной Кореи с Сирией посвящен один раздел доклада", - сообщает издание. В документе также описано, как Северная Корея использует сеть подставных фирм и иностранных граждан, чтобы получать доступ к международному финансированию, проводит изощренные кибероперации в целях хищения военных тайн, а также задействует своих дипломатов в контрабанде. "В нем также раскритикованы Россия и Китай за то, что они недостаточно делают для практического применения санкций в отношении таких категорий сырья и товаров, как нефть, уголь и предметы роскоши", - сообщает издание. Источник: The New York Times