28 февраля 2018 г. Мэттью Розенберг | The New York Times Белый дом никогда не приказывал противостоять российскому вмешательству, по словам главы АНБ "Перед лицом неуклонного вмешательства в американскую выборную систему Соединенные Штаты пока не вынудили Россию заплатить за них цену, достаточную для того, чтобы убедить президента Владимира Путина прекратить вмешательства, заявил во вторник высокопоставленный американский разведчик", - передает Мэттью Розенберг в The New York Times. "Адмирал Майкл С.Роджерс, уходящий в отставку глава Агентства национальной безопасности (АНБ) и армейского Киберкомандования, сказал, что пользовался имеющимися у него полномочиями, чтобы противостоять российским атакам. Однако, отвечая на вопрос в ходе своего свидетельства перед сенатским комитетом по вооруженным силам, он признал, что Белый дом не просил его агентства - главные американские разведывательное и оборонное агентства, отвечающие за проведение киберопераций, - найти способы противостоять Москве и не давал им новых полномочий, чтобы это сделать", - говорится в статье. "Президент Путин явно пришел к заключению, что платить придется немного, и поэтому можно продолжать эту деятельность, - сказал адмирал Роджерс, который уходит в отставку в апреле. - Мы явно сделали недостаточно". "Эти комментарии адмирала Роджерса, прозвучавшие во вторник, отражают, по-видимому, расширяющуюся пропасть между президентом Трампом и спецслужбами, которые он возглавляет. Хотя президент высмеял предположение о российском вмешательства в выигранные им выборы, руководство американских спецслужб убеждено в этом вмешательстве. Оно полагает, что теперь Россия ищет возможность вмешаться в выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре", - пишет Розенберг. Источник: The New York Times