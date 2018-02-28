Австрийский канцлер в гостях у Путина

"Мир в Европе возможен только при участии России", - вот одна из мантр, которые то и дело повторяет австрийский канцлер Себастьян Курц, пишет в статье на сайте Der Standard Ханс Раушер. "Звучит чрезвычайно убедительно и свидетельствует о том, что, по мнению Австрии, ЕС мог бы больше идти навстречу России", - отмечает журналист.

При этом "единственной угрозой миру в Европе - с момента раскола Югославии в результате кровавой войны - стал как раз Владимир Путин". "Российский президент проводит политику дезинформации и раскола в отношении ЕС, - говорится в статье. - Модель Евросоюза, основанная на либеральной демократии и рыночной экономике, представляет опасность для его модели авторитарной "управляемой" демократии и государственной экономики, де факто выстроенной на кумовстве".

"Путин не жалеет денег на пропаганду и дезинформацию, поддерживает правые и правопопулистские партии в Европе и напрямую вмешивается в выборы. Факт российских манипуляций в ходе кампании по выборам президента США доказан", - сообщает автор.

"Совершенно конкретной и ощутимой угрозой миру в Европе становится поддержка Путиным сепаратистов на Восточной Украине", - продолжает Раушер.

"Путин, нынешнее руководство России и львиная доля россиян, как и прежде, мыслят категориями сфер влияния. Путин не хочет признавать, что части бывшего СССР, такие, как Украина, стали самостоятельными. Он постоянно предлагает европейцам договориться о разделе сфер влияния и в то же время пытается вывести с европейской орбиты Венгрию, Чехию, Болгарию и Сербию", - продолжает колумнист.

"Несомненно, от внимания Путина не ускользнул тот факт, что новое коалиционное правительство Австрии пытается найти "третий путь" между курсом Меркель и политикой Орбана. Курц называет его "наведение мостов". Это, - указывает журналист, - не должно привести к тому, чтобы Австрия еще больше превратилась в плацдарм для испытания Россией ее власти".

Курц намерен внести вклад в улучшение отношений с Россией, не подрывая европейскую политику (в отношении антироссийских санкций). "Сделать это будет непросто, поскольку, с одной стороны, Меркель и Макрон уже выстроили переговорную базу с Путиным, а с другой - влиятельные силы из Австрийской партии свободы и из австрийского бизнеса выступают за отмену санкций", - резюмирует автор.