Путин держит все нити в своих руках - а Запад терпит происходящий ужас

Требование ООН о прекращении огня в Сирии - это фарс, Россия давно действует там с беспощадным произволом. Запад должен, наконец, увидеть в Путине того, кем он является - агрессора, считает Рихард Херцингер, журналист немецкого издания Die Welt.

Резолюция ООН о прекращении огня на самом деле послужила тому, чтобы изобразить перед мировой общественностью лихорадочные усилия в борьбе с происходящим в Сирии ужасом, уверен журналист.

Объявления о прекращении огня всегда использовались Путиным и Асадом только для того, чтобы еще более бесцеремонно продолжить свое наступление и завершить намеченный захват территорий, прикрываясь маской псевдогуманитарных намерений, полагает автор. К тому же перерывы в ведении огня, если бы они соблюдались, являются слишком короткими для того, чтобы оказать помощь населению, говорится далее.

"Во всяком случае, примечательным является то, что режим тишины объявлялся именно Путиным, - продолжает журналист. - Это недвусмысленно дает понять: решения о том, где, как долго и насколько интенсивно в Сирии будут вестись бомбардировки и на кого или на что будут направлены удары, принимает только военачальник из Кремля".

Не позднее чем с осени 2015 года, когда Россия напрямую вмешалась в бои в Сирии, Асад стал ее марионеткой и больше не является самостоятельным игроком. В действительности бомбардировки ведутся самой Россией или по ее распоряжению. "Сирийской авиации" не было бы без Кремля, утверждает Херцингер.

Однако Запад упорно закрывает глаза на этот факт, отмечает журналист. Ведь в обратном случае Западу пришлось бы обращаться с Россией, как с агрессором, и препятствовать ее действиям пусть и не военными методами, но с помощью политических и экономических средств давления. А на Западе вряд ли у кого-то есть желание такой конфронтации, рассуждает автор.

Таким образом, все нити в своих руках держит Путин. В частности, без его одобрения также тяжело было бы представить и турецкое наступление на сирийских курдов.

"Гуманность в Сирии давно ушла в отставку. Еще больше войны и нужды - таким, вероятно, будет будущее страны", - заключает журналист.