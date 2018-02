28 февраля 2018 г. Майкл Макфол | The Washington Post Памяти российского защитника свободы "Сегодня город Вашингтон переименует одну из площадей в честь Бориса Немцова - блестящего российского реформатора, сраженного пулей убийцы в Москве три года назад в этот день", - сообщает бывший посол США в РФ Майкл Макфол читателям The Washington Post. Он называет Немцова одним из самых принципиальных, харизматичных, привлекательных, умных и остроумных политиков на своей памяти. "Немцов также был верным, стойким другом, даже когда политические разногласия иногда становились между нами, когда он работал в правительстве, а затем когда я работал в правительстве. В последний раз я видел его, когда он почтил меня своим присутствием во время моего прощального приема в Спасо-Хаусе (резиденции американского посла в Москве) в феврале 2014 года. Я очень по нему скучаю", - пишет Макфол. "Большинство россиян помнит Немцова только как лидера оппозиции, организовывавшего многолюдные демонстрации против автократического режима Путина. Но я почти 20 лет знал его в другой роли - [например,] когда он был популярным, успешным, демократически избранным губернатором Нижнего Новгорода. В этой роли Немцов смело стремился к радикальным экономическим реформам и все же смог сохранить народную поддержку и защитить свою репутацию. Я также помню Немцова заместителем премьер-министра. Тогда он преследовал олигархов и сделал борьбу с коррупцией одним из высших своих приоритетов. У него были навыки и была харизма, чтобы стать успешным президентом - успешным демократическим президентом", - утверждает автор. "Финансовый кризис 1998 года прервал подъем Немцова к власти. Но сыграл и другой фактор - то, что Ельцин боялся, что после ухода с поста его настигнет возмездие. Ельцин предпочел полковника КГБ Немцову и остальным кандидатам, потому что хотел преемника, который бы защитил его семью и его активы. Было более вероятно, что именно Путин, как один из силовиков, организует крепкую оборону, в отличие от Немцова или другого человека с более демократической ориентацией, - указывает Макфол. - Так что сегодня давайте вспомним в лице Немцова не только замечательного человека, но и того, кто до сих пор воплощает в своем образе мечту о свободной и справедливо управляемой России". Источник: The Washington Post