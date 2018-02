28 февраля 2018 г. Катрина ванден Хувель | The Washington Post По вопросу России нам нужно больше благоразумия и меньше неистовства "Обвинительное заключение, которое Роберт С.Мюллер III предъявил 13 россиянам и трем российским организациям за вмешательство в выборы 2016 года в США, стало толчком к классическому вашингтонскому приступу неистовства", - пишет в The Washington Post Катрина ванден Хувель, издатель и редактор журнала The Nation. Американские конгрессмены и обозреватели сравнили российское вмешательство в выборы с атакой Японии на Перл-Харбор, терактами 11 сентября 2001 года и госпереворотом. Ванден Хувель возражает: "Боты - это не бомбы. Рекламные материалы в Facebook - не аналог самолетов, таранящих Всемирный торговый центр. Потери от российского вмешательства в наши выборы - совсем не то, что гибель тысяч человек при терактах 11 сентября 2001 года или в Перл-Харборе. Усилия, описанные в обвинительном заключении (100 тыс. долларов на рекламные материалы в Facebook, причем больше половины суммы было истрачено после выборов, плюс несколько митингов, на которые почти никто не пришел), не то же самое, что госпереворот". Автор признает, что впоследствии может вскрыться больше информации. Она также отмечает: "США и Россия много лет вмешивались в выборы за рубежом, и тайно, и открыто". Но, по мнению ванден Хувель, вышеупомянутая истерия порождена горьким послевкусием от поразительной победы Трампа на выборах. Автор рассуждает: "В реальности, если российский президент Путин подписал приказ об этой операции, он, возможно, воспринимал ее как действия в отместку за вмешательство США в выборы в Грузии, на Украине и в России". По мнению журналистки, Путин ожидал, что на выборах в США победит не Трамп, а Хиллари Клинтон. Тем временем в американо-российских отношениях усилилась опасная напряженность, говорится далее. "Найти пути к отступлению от опасной черты будет непросто, но ценным первым шагом стала бы установка: "меньше истерии и больше благоразумия", - пишет автор. По ее мнению, необходимо продолжить расследование Мюллера и принять в Конгрессе закон о защите американских выборов от зарубежного вмешательства, а также инвестировать в электоральную инфраструктуру. "Компаниям из сферы социальных медиа следует изучить способы по обузданию операций под ложным флагом - и российских, и иных. Нам также следует обуздать более серьезную угрозу для наших выборов - большие деньги, которые во многом засекречены. Как отметил Томас Фрэнк, "каждый американский плутократ вскоре развернет свою личную, совершенно легальную армию троллей", и будет действовать более изощренно, чем россияне", - говорится в статье. "Те, кому дорога наша демократия, должны особенно опасаться разжигания новой холодной войны. Ухудшение отношений подпитывает лишь худшие силы с обеих сторон", - отмечает автор. Источник: The Washington Post