28 февраля 2018 г. Антон Трояновски | The Washington Post "Настя Рыбка" говорит, что разгласит информацию о связях Трампа с Россией, чтобы вырваться из таиландской тюрьмы "Женщина, называющая себя экспертом по сексу, в чьих видеозаписях подчеркивались связи между одним из богатейших россиян и Кремлем, заключена в тюрьму в Таиланде и просит США о помощи, утверждая, что располагает информацией о связях между Россией и президентом Трампом", - пишет корреспондент The Washington Post Антон Трояновски. "Анастасия Вашукевич, работница сферы эскорт-услуг из Белоруссии, воспарившая на определенные высоты известности после того, как засняла поездку на яхте вместе с российским миллиардером Олегом Дерипаской и вице-премьером Сергеем Приходько, на минувших выходных была задержана в Таиланде при полицейском рейде в отношении ее семинара - "тренинга по сексу". Во вторник, все еще находясь под стражей, она опубликовала в Instagram видеоролики, в которых просит американских журналистов и разведслужбы ей помочь", - говорится в статье. "Дерипаска, с которым у Вашукевич, по ее собственным словам, был роман, когда-то был работодателем Пола Манафорта, экс-главы избирательного штаба Трампа. Но Вашукевич, более известная под псевдонимом "Настя Рыбка", во вторник не предоставила никаких доказательств в подтверждение утверждения, что она может предложить новую информацию, связанную с расследованием российского вмешательства в президентские выборы 2016 года в США", - пишет газета. "В январе лидер российской оппозиции Алексей Навальный прославил Вашукевич после того, как распространил старые съемки из ее аккаунта в Instagram, где была показана прогулка на яхте в августе 2016 года с Дерипаской и Приходько", - напоминает издание. Консул российского посольства в Таиланде Владимир Соснов сообщил РИА "Новости", что Вашукевич и еще несколько человек задержаны за участие в "незаконном тренинге" и что ее и ее спутников отдадут под суд и депортируют. "Но Вашукевич во вторник утверждала, что арестована по приказам российских официальных лиц в отместку за ее видеозапись Дерипаски и Приходько и что ожидает своей отправки в Россию, где ее снова посадят в тюрьму", - пишет издание. Источник: The Washington Post