28 февраля 2018 г. Мисси Райан | The Washington Post После ИГИЛ* американской армии бросают вызов Россия, Китай и Ближний Восток "Соединенные Штаты вынуждены иметь дело с растущей конкуренцией со стороны России и Китая по всему Ближнему Востоку после поражения "Исламского государства"*, сообщил во вторник американским парламентариям высокопоставленный американский чиновник. Глава Центрального командования США (Centcom) генерал Джозеф Вотел обрисовал, какие меры эти "великодержавные" страны приняли, чтобы распространить свое военное и политическое влияние, бросая вызов американским интересам от Сирии до Афганистана", - пишет Мисси Райан в The Washington Post. "Описывая главные проблемы, с которыми столкнулась американская армия в регионе, Вотел сфокусировался, по его выражению, на московских попытках монополизировать события в Сирии, где ход изматывающего гражданского конфликта изменился в связи с российским военным вмешательством в 2015 году, - говорится в статье. - Хотя президент Владимир Путин в декабре объявил о выводе российских войск из Сирии, Москва продолжает оказывать сирийскому президенту Башару Асаду военную поддержку, которая позволила его правительству с боем вернуть себе регионы, находившиеся под контролем оппозиции". В Сирии, по словам Вотела "Москва играет роль поджигателя и пожарного одновременно, (...) подливая масла в огонь напряженностей и затем пытаясь урегулировать их в свою пользу, после чего манипулирует всеми сторонами, какими только может, чтобы достичь своей цели", передает Райан. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post