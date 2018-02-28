Скажи мне, кто твой друг...

Австрийская партия свободы (АПС) поддерживает тесные контакты с сербскими националистами и симпатизирует Владимиру Путину. Почему? - задается вопросом автор публикации в Die Zeit Хервиг Хёллер.

В преддверии визита в Белград в начале февраля текущего года вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил в интервью сербскому изданию Politica: "Косово, безусловно, является частью Сербии". Проблема в том, указывает автор статьи, что Австрия в 2008 году официально признала независимость Косово. Когда по поводу слов Штрахе поднялась волна критики, тот заявил, что опирался в высказывании "на сербское законодательство".

"С весны 2007 года, когда Штрахе возглавил АПС, партия поддерживает не только сербских националистов, но и демонстрирует симпатии Владимиру Путину, - говорится в статье. - В 2016 году АПС заключила с кремлевской "Единой Россией" соглашение о сотрудничестве. И если связи с Сербией можно еще как-то объяснить внушительной сербской диаспорой в Австрии, то сближение с Россией сначала выглядело бессмысленным. К тому же АПС всегда отрицала, что получает деньги из Москвы".

Несомненно, АПС находила привлекательным все более авторитарный режим в России, полагает автор. "Однако после формирования коалиционного правительства альянсы АПС на Юге и Востоке становятся опасными для партнера по коалиции в лице Австрийской народной партии (АНП), которая не хочет отступать от курса ЕС в основных внешнеполитических вопросах. В связи с тем, что практически все спецслужбы Австрии подчиняются теперь министрам от АПС, представители западных разведок опасаются утечки информации из Вены в Москву", - говорится в статье.

Хайнц-Кристиан Штрахе, возглавив АПС, изменил линию поведения своего предшественника Йорга Хайдера (в 1998 году тот требовал начать военную операцию против белградского режима из-за его действий в Косово) в отношении Сербии. "В феврале 2007 года в ходе приема в сербском посольстве в Вене он публично подверг критике намерение отделить Косово от Сербии", - говорится в статье.

"Почти в это же время началось сближение между АПС и Путиным. Накануне государственного визита Путина в Вену в 2007 году Штрахе заговорил о нарушениях прав человека в США и заявил, что Путина в Австрии ждут с распростертыми объятиями. Однозначно Штрахе высказался и относительно войны в Грузии годом позднее: в то время как мировое сообщество критиковало Россию в связи с военной операцией, лидер АПС проявил понимание".

На этом фоне немаловажную роль сыграл грузинский бизнесмен и пророссийский политик Леван Пирвели. Спасаясь от обвинений в убийстве у себя на родине, он сбежал в Австрию, где получил политическое убежище, утверждает автор публикации.

"В Вене Пирвели хорошо знали: в 1998 году его фирме Anglo Oil International Ltd и государственной грузинской нефтяной компании банком Raiffeisen был предоставлен кредит на энергетический проект. Проект не был реализован. После победы прозападного политика Михаила Саакашвили на президентских выборах его правительство отказалось выплачивать компенсацию австрийскому банку - несмотря на имевшиеся госгарантии. Тбилиси согласился выплатить деньги лишь при новой власти - с 2015 по 2017 год в Вену было перечислено 25 млн долларов", - передает издание.

Эта история, продолжает автор, не повлияла на намерение АПС сотрудничать с Пирвели - контакты были налажены с 2007 года.

Незадолго до Рождества 2008 года делегация во главе со Штрахе отправилась в Москву, где встретилась с столичным мэром Юрием Лужковым. За этим последовали регулярные встречи с российскими политиками, говорится в статье.

В начале 2012 года будущий вице-мэр Вены, политик от АПС Йоханн Гуденус, а также Йоханнес Хюбнер и Леван Пирвели встретились с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым. АПС не ответила на вопрос о том, кто спонсировал эту поездку, указывает автор.

"В марте 2014 года Гуденус и его однопартиец Хюбнер стали "международными наблюдателями" во время "референдума" на оккупированном Россией полуострове Крым. Через несколько месяцев Гуденус негодовал в Москве по поводу существующего в ЕС "гомолобби", - говорится в статье.

Площадкой для громких заявлений стали и Венские балы в Москве, и Московские балы в Вене. Возглавляемая Гуденусом делегация АПС высказалась в 2015 году в Москве против "совершенно бессмысленных и вредных по экономическим соображениям европейских антироссийских санкций", сообщает корреспондент.

"Усилия АПС принесли плоды: в декабре 2016 года дружба была оформлена официально в виде соглашения о сотрудничестве с "Единой Россией", которое предусматривало, в частности, "укрепление дружбы и воспитание молодого поколения в духе патриотизма и любви к труду", - передает автор. Политики из АПС приняли в 2017 году участие в традиционном Ялтинском экономическом форуме.

Как пишет в заключение автор, близости с Москвой ищет и такой политик, как президент Республики Сербской (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины. - Прим. ред.) Милоран Додик, выступающий за ее отделение от Боснии и Герцеговины. Гуденус и Додик встречаются регулярно - во время последней встречи Гуденус получил от Додика орден, предназначенный Хайнцу-Кристиану Штрахе. "Осенью прошлого года Штрахе высказался (...) за возможное отделение Республики Сербской от Боснии и Герцоговины. Австрия, - напоминает журналист, - до этого всегда выступала в поддержку целостности боснийского государства".