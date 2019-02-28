Тот, кто проводит детство на природе, реже страдает психическими заболеваниями

"Лес, луга и парки вместо фасадов домов и бетона. У тех, кто проводит детство на природе, позже реже развиваются психические заболевания - это подтвердили датские ученые", - сообщает немецкий журнал Focus.

"Для своего исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале PNAS, ученые из Орхусского университета с помощью спутниковых снимков, сделанных в период с 1985 по 2013 год, изучили место жительства почти миллиона датчан. Эти данные были сопоставлены с риском развития у них в дальнейшем 16 различных психических заболеваний", - говорится в статье.

"Ученые пришли к выводу: дети, растущие в более озелененных районах, в течение жизни реже болеют психическими заболеваниями". По словам ученых, у людей, проводящих детство в окружении лесов, полей, садов или парков, риск развития психических болезней сокращается на 55% в сравнении с теми, кто растет в другой местности.

"Появляется все больше доказательств того, что естественная среда играет большее значение для ментального здоровья, чем предполагалось ранее", - отмечает руководительница исследования Кристине Энгеманн.

По мнению ученых, это знание особенно актуально ввиду того, что все большее количество людей проживают сегодня в городах, передает Focus.