Как Россия хочет повлиять на европейские выборы

"Риск вмешательства России в майские выборы в Европарламент беспокоит Евросоюз в целом и Францию в частности", - пишут журналисты Le Parisien Анри Верне и Ава Джамшиди

"Вмешиваются ли иностранные державы в нашу политическую жизнь, проникают ли они в наши выборы? После дела Macron Leaks на президентских выборах 2017 года мы знаем, что ответ - да. Подозрения тогда были направлены на одну страну: путинскую Россию. Это была премьера во Франции, но не в Европе. Референдум по "Брекзиту" в Великобритании в 2016 году, выборы в скандинавских странах и странах бывшего Восточного блока также были отмечены манипулированием, незаметно направляемым Кремлем. Не говоря уже о другой стороне Атлантики, где в избрании Дональда Трампа президентом США важную роль сыграли фейковые новости с Востока", - говорится в статье.

"Конечно, Россия - не единственное государство, которое вмешивается таким образом в чужие дела в целях политических манипуляций, шпионажа или торговых махинаций. Китай, Иран или... Америка - как показал знаменитый WikiLeaks - это у них в обычае. Однако подрывная деятельность Москвы, которая мечтает о как можно более ослабленной и разделенной Европе, рассчитывая в этих целях на националистические партии, представляет собой самую серьезную угрозу для ЕС", - отмечают авторы публикации.

"Очевидно, что майские выборы в Европарламент обещают потрясения", - говорит один правительственный эксперт.

"В имевших место кибератаках эксперты видят след APT28, группы кибершпионажа, связанной с российским агентством военной разведки ГРУ. Надо сказать, что для наследников советской империи дезинформация - это прочная традиция и еще один способ ведения войны. В течение нескольких десятилетий, с 1960 по 1990 год, ушедший в прошлое КГБ распространял ложную информацию о ЦРУ, якобы стоявшим за убийством президента Кеннеди, смертью недолго правившего папы римского Иоанна Павла I или даже... за появлением вируса СПИДа", - напоминает Le Parisien.

"Для людей из Кремля дезинформация - это заведомо приемлемая концепция", - свидетельствует один источник в министерстве вооруженных сил. И приводит такой любопытный случай: однажды Лоран Фабиус, тогдашний министр иностранных дел, указал своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что тот водит его за нос. Лавров показал ему бутылку синего цвета: "Ты видишь эту бутылку? - сказал он Фабиусу. - Лично я вижу ее в красном цвете и буду продолжать говорить, что она красная!" - передают журналисты.

?Следует ли усматривать руку Кремля за "желтыми жилетами"? Это было бы явно преувеличено. Тем не менее, в интервью Le Parisien - в рубрике "Сегодня во Франции" глава DGSI (контрразведки) Николя Лернер признает, что некоторые люди "из-за рубежа, несомненно, заинтересованы в том, чтобы поставить в трудное положение правительство и главу государства из-за этого движения, усиленно продвигая фейковые новости и распространяя ложь".

"В узком кругу один министр задается вопросом: "Кто финансирует их лидеров, которые проводят время, путешествуя из одной точки страны в другую, прекратив свою работу и порой разъезжая на роскошном автомобиле?"- сообщают журналисты.

"Остерегайтесь искушения повсюду видеть русских", - говорит наш источник в Министерстве обороны. Есть вещи, которые зависят от дебатов, влияния социальных сетей, теории заговора. Это естественная динамика медийного пространства, она не подпитывается от действий какой-либо иностранной державы", - пишет газета.