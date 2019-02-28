Слушания Коэна: "Исключительный момент даже для безумного президентства Трампа"

В интервью Liberation профессор истории и специалист по американской политике Корентин Селлин анализирует свидетельские показания Коэна, раскрывая их важность и реакцию обитателя Белого дома.

?Прежде всего, необходимо напомнить, что Майкл Коэн уже лгал под присягой, что неизбежно ослабляет достоверность и масштаб того, что он говорит, - полагает Селлин. - В выступлении Коэна первая важная вещь заключается в том, что он проясняет тайну, окружающую статью в издании BuzzFeed, в которой в середине января утверждалось, что президент попросил Коэна солгать перед Конгрессом. На этих слушиваниях мы понимаем, что Коэн признает, что Трамп никогда напрямую не просил его лгать, потому что, по его словам, "он никогда так не делает". Это показывает как силу, так и слабость его показаний. Силу, потому что бывший близкий соратник президента США напрямую обвиняет его в подкупе или запугивании свидетелей. И слабость, потому что это серьезное обвинение опирается на его предположения и его заявления. По этому пункту он не приводит никаких доказательств".

"Коэн утверждает, что присутствовал при телефонном разговоре, доказывающем, что Трамп знал о сговоре между Роджером Стоуном, его советником по теневой политике, и WikiLeaks. Это серьезно, потому что это означало бы, что кандидат Трампа знал и одобрил тот факт, что WikiLeaks распространяет украденные у демократов письма. Однако у Коэна снова нет ни объективных доказательств, ни записей", - отмечает эксперт.

"Несомненно, это из ряда вон выходящий момент. Единственный прецедент - это Джон Дин, юрисконсульт Белого дома при Никсоне. Его свидетельские показания от 25 июня 1973 года перед комиссией Сената подожгли фитиль, который несколько позже привел к отставке Ричарда Никсона. Адвокаты Коэна беспрестанно приводят эту историческую справку, они даже консультировались с Джоном Дином, чтобы, по их словам, направить своего клиента на путь истины. В этом смысле заслушивание Майкла Коэна - исключительное событие, которое выделяется даже на фоне бредового президентства Трампа. Это бывший близкий соратник, который рисует неприглядный портрет президента, называя его расистом, лжецом, манипулятором и, без сомнения, преступником. Хотя, опять же, это основано исключительно на словах Коэна", - считает Селлин.

"Непонятно и совершенно нелогично для Трампа с одной стороны говорить, что Коэн - лжец, недобросовестный адвокат, и в то же время тратить столько времени на разговоры о нем и, следовательно, косвенно рекламировать его. Потому что, говоря о Коэне, американский президент знает, что это заставит людей смотреть его выступление. Тем более нелогично, что Трамп находится за границей и, возможно, готовится добиться чего-то очень позитивного для своего президентства. Любой другой президент решил бы как можно меньше говорить о Коэне и сосредоточиться на Северной Корее", - рассуждает собеседник издания.

"Когда этот постулат нелогичности сформулирован, его можно объяснить двумя способами. Либо Трамп действительно обеспокоен, потому что знает, что Коэн может сказать какие-то компрометирующие вещи. Это могло бы объяснить тот бессмысленный выпад во вторник вечером, когда представитель республиканцев из Флориды, близкий к Трампу, попытался шантажировать Майкла Коэна, угрожая раскрыть предполагаемые сведения о его неверности. Другая гипотеза соответствует методу, уже использованному президентом: Трамп считает, что его лучшая защита - это нападение. Набрасываясь на Коэна, он показывает всем тем, кто собирается напасть на него самого, что он, не колеблясь, выведет их на чистую воду и будет ожесточенно атаковать. В некотором смысле, он использует Коэна в качестве наглядного примера", - комментирует Селлин.