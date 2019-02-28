Диктатор и женщины

"На северокорейского диктатора Ким Чен Ына оказывают влияние различные женщины из его окружения", - отмечает журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Кристоф Найдхарт.

Так, во Вьетнам Ким Чен Ын прибыл вместе со своей сестрой Ким Ё Чжон, а также с супругой Ли Соль Чжу и певицей Хён Сон Воль. "Отец Кима Ким Чен Ир был женат дважды и имел многолетние отношения с тремя любовницами, однако никогда не появлялся в сопровождении женщины", - замечает журналист.

Сестра Ким Чен Ына на протяжении четырех лет руководит отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи. "На выступлениях Кима она всегда рядом. Когда ему нужно подписать документы, она всегда ему помогает, подает ему ручку и перелистывает страницы", - повествует Найдхарт. "Ким Ё Чжон играет решающую роль для имиджа Кима, - говорит эксперт по Северной Корее Джей Сон. - (?) Она заботится о том, чтобы он комфортно чувствовал себя перед камерами и на международных мероприятиях. Она является закулисным руководителем его выступлений".

Вместе со своей женой Ли Соль Чжу Ким представляет в Северной Корее образ молодой современной пары, продолжает журналист. "Ли чаще всего появляется в светлых западных платьях и с сумочкой от Chanel. (?) Для северокорейской элиты Ли создала новый образ женщины. Они лишь изредка идет позади мужа, как требует того традиционная роль женщины. По мнению экспертов, она имеет большое влияние на своего супруга. А его сестра делает из золовки идеальную первую леди", - говорится в статье.

Большое влияние имеет и певица Хён Сон Воль. "Но не на имидж Кима. Она олицетворяет красивую Корею", - считает эксперт Сон. "Несколько лет назад говорили, что она была замешана в сексуальном скандале, позже южнокорейские СМИ сообщили о ее казни. Потом она внезапно оказалась одной из главных фигур в сближении обеих Корей на Олимпийских играх 2018 года", - отмечает издание.

"Северная Корея нуждается в позитивном, менее угрожающем образе, - заключает эксперт Сон. - Воинственный имидж, в котором главенствуют мужчины, не поможет преодолеть санкции или улучшить внутрикорейские отношения".