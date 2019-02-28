Российские "эковахтеры" рискуют своей жизнью

"Роскошные здания вместо бухт для купания, горнолыжные курорты класса люкс в природоохранной зоне: Андрей Рудомаха находит в России незаконные стройки - и рискует своей жизнью", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

По пляжу на побережье Черного моря вблизи Краснодара идут двое мужчин. В заношенном пакете одного из них - портативные рации, перцовый баллончик и газовый пистолет. "Свои мобильные телефоны они выключили, чтобы невозможно было определить их местоположение. Андрей Рудомаха и его коллега Виктор Чириков приближаются к вражеской территории", - повествует журналистка Нэнси Вальдманн. Взобравшись на каменистый холм, Рудомаха фотографирует открывающийся оттуда вид: насыпь из щебня в бирюзовом море бухты Джугба, небрежно отграниченной бетонными плитами.

Рудомаха - руководитель организации, называющей себя "Экологическая вахта по Северному Кавказу (ЭВСК)". "Его миссия: находить вдоль побережья незаконные стройки, которые он называет "захватом земли" - и возвращать народу его землю. Проблема встречается по всей стране, но здесь, на одном из красивейших курортов России, ситуация особенно вопиющая. Побережье со своей флорой и фауной - а здесь растут лотосы и татарский клен, а в воде плавают дельфины - протянулось на 400 километров, и лишь малая его часть не застроена", - отмечает издание.

"Закрытый пляж санатория "Прибой" МВД России", - значится на расположенном неподалеку металлическом заборе с колючей проволокой.

"На заднем плане можно увидеть другую бухту, Голубую бухту. Борьбу за нее Рудомаха и его активисты проиграли давно. Александр Ткачев, бывший губернатор Краснодарского края, и его заместитель Александр Ремезков незаконно построили там для себя роскошные дачи и причал для яхт. Поставили заборы и стены (...)", - говорится в статье.

Официально эти участки считаются государственными лесами, как и почти все леса региона. "Государство сдает в аренду лесные участки, чтобы сократить расходы на уход за ними, сообщили в ответ на запрос в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. Арендаторам разрешается строить только временные деревянные постройки и никаких заборов. По информации министерства, они обязаны сохранять лес и защищать территорию от пожаров".

"Однако защитникам окружающей среды зачастую предстает другая картина, - отмечает Вальдманн. - Частные роскошные дома, вырубленный лес, платные пляжи".

В декабре 2017 года на "эковахтеров" напали неизвестные в масках. Андрею Рудомахе две недели пришлось провести в больнице: с переломом основания черепа, сломанным носом и сотрясением мозга. "Эковахтеры" предполагают, что за нападением "могут скрываться хулиганы, контролируемые спецслужбой".

"Камеры и весь отснятый материал неизвестные забрали. Тогда Рудомаха и его коллеги как раз зафиксировали противозаконное строительство винного завода и особняка на побережье. За проектом стоят компании Николая Егорова, однокурсника российского президента Владимира Путина и профессора юридического факультета, где учился почитатель вина и премьер-министр Дмитрий Медведев", - указывает издание.

Через две недели после нападения Рудомаха получил электронное письмо от отправителя под именем "Смерть Рудомахе", в котором говорилось, что им лучше покинуть страну.

"Раньше "эковахтеры" организовывали крупные кампании, - продолжает Вальдманн. - Так, они с успехом остановили экскаваторы, когда Медведев собирался построить себе загородный дом посреди заповедного фисташково-можжевельного леса. Перед Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году они изобличили разрушение природных ландшафтов при строительстве спортивных объектов и доказали, что вырубленные леса не компенсировались посадкой новых растений в обещанном объеме".

"В последние годы тучи над гражданским обществом России сгущаются, - подчеркивает издание. - После насильного разгона протестов на Болотной площади в связи с парламентскими выборами в 2011 году свобода собраний была ограничена. (...) Один из законов запрещает объединениям, получающим поддержку из-за границы, сотрудничать с организациями, финансируемыми государством. Физические нападения на активистов-защитников окружающей среды, журналистов и правозащитников больше не являются в Краснодарском крае чем-то необычным".

Поэтому, указывает журналистка, "эковахтеры" занимаются теперь более мелкой работой и решают преимущественно региональные проблемы.

"Забор, ограничивающий свободный доступ к пляжу бухты Джугба, запрещен", - поясняет Рудомаха. Два года назад "эковахтеры" добились того, чтобы его убрали. Но это "игра в кошки-мышки". Примерно в 20% случаев, по словам Рудомахи, удается добиться предписаний и решений суда о демонтаже заборов, освобождении земельных участков, однако "вступившее в силу решение суда в России не обязательно означает, что оно будет исполнено".

"Самые крупные скандалы происходят на юге, в Сочинском национальном парке. Здесь посреди природоохранной зоны отстраивают горнолыжный VIP-курорт "Роза Хутор" и дорогу к резиденции Путина. По словам Рудомахи, акции там не имеют смысла, так как территория находится под строгим наблюдением. Его организация пытается решить проблему с помощью ЮНЕСКО, которое, по крайней мере, может пригрозить лишить район статуса объекта всемирного природного наследия".

Рудомаха, пишет Вальдманн, настоял на том, чтобы поехать в Криницу, село у побережья Черного моря, где находится винный завод. Там виднеется крупная стройка и краны. По словам местного жителя, "никто не осмеливается открыть рот против незаконного строительства".

"Как только солнце село, Рудомаха и его коллеги осматривают три государственных лесных участка, находящихся в частном пользовании, - пишет издание в заключение. - Они уже выражали свой протест против обнесения этих участков забором. На участке с видом на море заборы действительно убрали. Однако в поселке в лесу Рудомаха оказался перед металлическим забором. Его, как уверяет министерство природных ресурсов Краснодарского края, демонтировали".