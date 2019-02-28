"Кто имеет меня, того имею я"

Феликс Сатер должен был реализовать проект по строительству Башни Трампа (Trump Tower) в Москве, а сегодня проходит свидетелем по делу против американского президента. Спецпрокурор Роберт Мюллер допросил его для своего доклада, который должен выйти на днях. Журналисты немецкого издания DieZeit Алисе Бота, Керстин Коленберг и Ева Ц. Швайтцер встретились с "кукловодом Трампа".

Человек, который вынашивал проект по строительству в Москве небоскреба Trump Tower, предусматривавшего, среди прочего, "пентхаус, подарок Дональда Трампа российскому президенту стоимостью 50 млн долларов", пришел на встречу в своем любимом ресторане в Нью-Йорке в "джинсах, с часами Rolex и в дорогом пиджаке", повествуют авторы статьи. "Он быстро ответил по-русски на звонок, потом заказал бутылку вина "Совиньон" за 126 долларов. 52-летний Феликс Сатер на протяжении нескольких лет сотрудничал с Трампом. Если бы все пошло по плану, сейчас небоскреб Trump Tower стоял бы на берегу Москвы-реки. (...) Но потом, как назло, Дональд Трамп стал президентом. "Кто, черт возьми, мог это предвидеть?", - говорит Феликс Сатер.

"Политика и коммерческие интересы, как известно, не должны пересекаться. (...) Во время предвыборной кампании Трамп настойчиво уверял, что у него нет никаких бизнес-планов в России, - напоминает издание. - Но потом всплыли электронные письма Феликса Сатера, из которых следует, что Трамп, вопреки своим публичным заверениям, занимался российским проектом вплоть до президентских выборов 2017 года".

"Сатер - обаятельный человек, который талантлив в самопрезентации и любит преувеличивать, - пишет издание. - Когда речь заходит о Владимире Путине, он берет свой мобильный телефон, копается в контактах и демонстрирует своему собеседнику способы связаться с Путиным. Три имени, три номера: "Я знаю, как на него выйти", - говорит он".

"Сатер родился в Москве, его семья эмигрировала в США, в Бруклине он вырос в кругу российской и итальянской мафии, на нее работал и его отец, - повествует издание. - Вместе с несколькими мафиозными семьями он занимался мошенничеством на бирже. (...) Сатер откровенно признает, что его работала заключалась в том, чтобы через фиктивные фирмы отмывать деньги в налоговых оазисах. В 2000 году почти все участники схемы были приговорены к длительному аресту, лишь Сатер отделался денежным штрафом. Он распознал сигналы того времени и дал показания против своих мафиозных партнеров".

"Сатер оставался информантом всю свою жизнь, - отмечают журналисты. - В открытых судебных документах министерство юстиции подтверждает, что после терактов 11 сентября 2011 года Сатер собирал на Ближнем Востоке "ценную информацию о ключевых фигурах "Аль-Каиды". Его источники - российские торговцы оружием, подозрительные олигархи или офицеры спецслужб. Он обрабатывал их, совершая то, что умеет лучше всего: сделки. "Делать деньги хотят они все, - говорит Сатер. - Моим оружием была алчность". Она в итоге привела его в 2002 году и к Дональду Трампу. Вскоре Сатер предложил Трампу построить в Москве небоскреб".

"К тому времени заинтересован в Москве был не только Трамп, но и вся его семья. Для дочери Иванки Сатер через одного олигарха организовал экскурсию по Кремлю. Когда они были в кабинете Путина, Иванка захотела сесть в кресло шефа Кремля. Экскурсовода это привело в замешательство. "Что случится? Она вытащит из грудей оружие?,- возразил тогда, по его собственным словам, Сатер. Иванке разрешили сесть. Вечером состоялся ужин у олигарха. Была икра белуги-альбиноса, олигарх показал им позолоченный "Калашников" и свою "денежную комнату", до верха заполненную долларовыми купюрами. "Там было минимум 100 миллионов", - говорит Сатер.

Однако, продолжает издание, из проекта ничего не вышло. Сергей Полонский, которому Сатер предложил построить Башню Трампа в Москве, не поверил, что имя Трампа станет прибыльным в России. Андрей Розов, знакомый Полонского, который хотел строить небоскреб с Сатером в 2015 году и уже подписал соглашение о намерениях, скрывается. "Андрей сейчас за границей из-за этого дела", - говорит Полонский.

"В Америке связка Сатер-Трамп пользуется большим успехом, - отмечает издание. - Они строят в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Финиксе и Майами. Российские граждане покупают десятки квартир в небоскребах Trump Palace, Trump Royale, Trump Hollywood. Квартиры покупаются за наличные деньги или через фиктивные фирмы. Однако юристы и журналисты то и дело выясняют имена: например, Виктора Храпунова, бывшего мэра столицы Казахстана Алма-Аты и делового партнера Сатера. Два американских суда обвиняют его в присвоении и отмывании денег". Или, например, Анатолия Голубчика, осужденного в 2014 году в Нью-Йорке за причастность к российско-американской преступной группе.

"Отмывание денег, говорит Сатер, это нарушение закона. Но против работы с деньгами других нельзя иметь ничего против. Откуда Трампу было знать о происхождении денег? По его словам, все российские мошенники интересовались апартаментами Трампа. Богатые россияне любят золото и спесь. "Можно ли винить в этом Трампа?, - спрашивает Сатер. - В деловой жизни речь идет не о морали, а о прибыли".

В 2010 году один из сотрудников подал в суд на фирму Сатера Bayrock, обвинив компанию в том, что отмывание денег является частью ее бизнес-модели. Позже, как это часто бывает, стороны заключили мировое соглашение. "Если Мюллер выдвинет подобные обвинения против Трампа и его фирмы, то тяжело представить, что президенту Трампу удастся оправдаться. Ведь теперь речь идет о том, владеет ли российское правительство информацией о сделках Трампа и не делает ли это его уязвимым для шантажа. Тогда Феликс Сатер мог бы занять ключевую роль в расследовании Мюллера", - говорится в статье.

"То, что он легко может перейти на другую сторону, он доказал. Недавно стало известно, что Сатер предоставил информацию об одном бывшем казахском политике, которого обвиняют в США в присвоении и отмывании денег. Сатер был его деловым партнером, казах не заплатил". "Того, кто имеет меня, имею я", - говорит Сатер.

"К тому же Сатер очень хорошо знает спецпрокурора Мюллера и его главного следователя Эндрю Вайссмана. (...) "Я знаю Эндрю 20 лет, а Роберт Мюллер меня любит. Я единственный, кто говорит им правду, - утверждает Сатер. - Между Путиным и Трампом не было договоренностей".

Вскоре после того, как в октябре 2015 года Розов и Трамп подписали соглашение о намерениях, Сатер написал тогдашнему адвокату Трампа Майклу Коэну, что добьется интереса к проекту со стороны Путина и так они поспособствуют тому, чтобы Трампа избрали президентом. "Наш мальчик может стать президентом США, и мы сможем это провернуть", - писал он.

"Сатер отрицает попытку смешать политику и бизнес (...), - указывает издание. - Когда он сделал Трампу это предложение, СМИ критиковали того за отсутствие опыта во внешней политике, объясняет Сатер свой расчет. "Если бы Трамп и Путин вместе стояли у строительного котлована перед Башней Трампа, а Путин похвалил бы бизнесмена Трампа как лучшего политика, тогда Трамп одним махом стал бы внешнеполитическим гением". "В мире Сатера политика - инструмент для бизнеса, эту точку зрения он разделяет с Дональдом Трампом и потерпевшим неудачу строительным магнатом Сергеем Полонским", - отмечает издание.

"Однако Америка - это не Россия, - пишет Die Zeit в заключение. - Сатер уверяет, что на вопросы, которые задали ему Мюллер и Конгресс, он отвечал правдиво. Лгать ради Трампа под присягой - это и для него было бы слишком. (...) Общается ли он еще с Трампом? Нет, но его адвокаты общаются с адвокатами Трампа. "Раз в неделю. Это называют соглашением о сотрудничестве".