28 февраля 2020 г. Том Парфитт | The Times Блогер-оппозиционер отбивается от убийцы, "отправленного из России" "Блогер, которому угрожал чеченский чиновник, опубликовал драматичное видео, в котором он сталкивается с потенциальным убийцей, и это - новый признак российской кампании убийств в Европе", - утверждает The Times. "Тумсо Абдурахманов находится в больнице после очевидного нападения с применением молотка, совершенного у него дома, в котором он одолел нападавшего. На видео можно видеть, как 34-летний Абдурахманов стоит над раненым человеком и, тяжело дыша, требует ответов: "Тебя кто прислал?" "Ты откуда?" "Как ты узнал мой адрес?" "Нападавший, распластавшийся по полу весь в крови, похоже, отвечает: "Его зовут Абдурахман". "Он из Грозного". "Я из Москвы (...)" Он говорит, что его заставили напасть на Абдурахманова: "Мать моя у них". "Блогер ищет убежища в Польше, где, как предполагается, произошел инцидент. Его брат сообщил, что он получил легкие травмы и находится под охраной полиции в больнице в неизвестном месте. В каком состоянии находится злоумышленник, неясно", - говорится в статье. "Это нападение неизбежно будет связано с поддерживаемым Кремлем правительством Чечни во главе с 43-летним Рамзаном Кадыровым. За последнее десятилетие в России и за рубежом были убиты его несколько противников, в том числе в Австрии, Объединенных Арабских Эмиратах, на Украине и в Турции. В прошлом месяце во французском Лилле в номере отеля был зарезан 44-летний Имран Алиев, еще один чеченский блогер. В прошлом году в берлинском парке был застрелен бывший чеченский боевик", - отмечает издание. "Абдурахманов является резким критиком Кадырова и бежал из России после конфликта с его родственниками в 2015 году. Магомед Даудов, близкий соратник чеченского лидера и председатель чеченского парламента, объявил о начале кровной мести Абдурахманову год назад в видеообращении. (...)", - говорится в публикации. "В этом месяце Абдурахманов заявил The Times, что после убийства в Лилле он знает, что является мишенью. Новое видео показывает раненного человека, который говорит, что хотел только напугать Абдурахманова. (...)", - пишет издание. (...) "Абдурахманов, имеющий много читателей в Telegram и на YouTube, обвинил Кадырова в убийстве Алиева. "Я не хочу быть жертвой наемного убийцы, присланного Кадыровым. Я не боюсь, но я знаю, что они не остановятся перед тем, чтобы убить моих детей", - сказал он The Times. "10 дней назад источник во французской полиции сообщил, что подозреваемый убийца Алиева идентифицирован как человек из Чечни, который "тесно сотрудничает с Кадыровым". Ранее Абдурахманов указал со ссылкой на читателя из Telegram, что подозреваемым является 34-летний мужчина из Гудермесского района Чечни, который связан с Адамом Делимхановым, помощником Кадырова. (...) Кадыров всегда отрицал какую-либо связь с атаками на своих критиков", - напоминает издание. Источник: The Times