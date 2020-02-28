Когда защита климата становится важным фактором на свиданиях

"Кажется, что найти подходящую пару в Tinder и других приложениях очень легко. При этом у поколения Z появился критерий, который значительно повышает шансы на свайп вправо - и он не связан с легкомыслием", - пишет немецкое издание Die Welt.

"По-видимому, поколение Z открыло для себя идеальную тему для общения, чтобы найти партнера, и это изменения климата. Новый опрос, проведенный среди пользователей сайта для знакомств OkCupid в Великобритании, показал, что в прошлом году эта тема примерно на 240% чаще встречалась в приложении. Кроме того, около 88% всех пользователей обеспокоены загрязнением воздуха на своей родине. 51% из них и вовсе отмечают, что грозящие изменения климата являются для них главной темой - и одним из решающих факторов на свидании".

Особенно значение тема климата имеет для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. В прошлом году имя Греты Тунберг встречалось в анкетах пользователей на 800% чаще, говорится в статье.

"Также и в ежегодной статистике используемого во всем мире приложения для знакомств Tinder было установлено, что в 2019 году среди пользователей, родившихся после 1997 года, климатический кризис был одной из тем, которая наиболее часто встречалась в открытых профилях", - отмечает издание.

"Тот, кто принадлежит к поколению Z, чаще упоминает в своей анкете положительные цели или миссии вместо путешествий. (...) Список возглавляют "изменения климата", "социальная справедливость", "экология" и "контроль оружия" - упоминание этих понятий также приводит и к большему числу совпадений в приложении".

"Таким образом, у молодого поколения происходят изменения в ценностях и в том, что они считают важным в отношениях. В связи с результатами, полученными в ходе опроса пользователей OkCupid, британская газета The Guardian уже дала название такому поведению - "тунбергинг", - передает издание.

При этом женщин тема климата, по-видимому, волнует несколько больше, чем мужчин. В опросе OkCupid 90% женщин отметили, что их беспокоит повышение уровня моря - среди мужчин таковых оказалось 83%.

"Тема пользуется такой популярностью среди молодых взрослых, что в приложении OkCupid была даже введена дополнительная функция, - пишет Die Welt в заключение. - С помощью фильтра можно заранее отсортировать тех, кто отрицает наличие климатических проблем. Возможно, протестный лозунг, который можно было увидеть на многих митингах движения "Пятницы ради будущего", все же имеет двоякий смысл: "Хочу жаркое свидание, а не жаркую планету".