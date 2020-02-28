Украина в опасности

"Намечаются глобальные политические сдвиги, и Украина грозит стать их жертвой, - пишет немецкое издание Die Welt. - По мере того, как ведущие европейские державы, такие как Франция и Германия, отдаляются от США, они более или менее открыто продвигают свое сближение с путинской Россией. Хотя США даже увеличили свою экономическую и военную помощь стране, несмотря на подрывные действия президента Трампа, они не участвуют в прямых переговорах с Москвой о будущем Восточной Украины. И никто не может быть уверенным в том, что однажды Трамп не решит заключить "сделку" с главой Кремля, которым он восхищается, предав при этом интересы Украины".

"Массированные артиллерийские атаки российских оккупационных сил и их "сепаратистских" вспомогательных войск, которые произошли на прошлой неделе на демаркационной линии на границе незаконных "народных республик" в Донбассе и которые по своей интенсивности были сопоставимы с военными действиями 2014 года, должны были развеять иллюзии по поводу искреннего желания Кремля вести переговоры. (...) Также и небольшие символические успехи, которые были достигнуты в борьбе за окончание боев, разом потеряли смысл", - отмечает журналист Рихард Херцингер.

"Однако Еврокомиссия отреагировала на атаки стереотипным призывом к России "в полном объеме и оперативно повлиять на вооруженные соединения", дав понять, что местные силы якобы действовали своевольно и без согласия Кремля. Однако на самом деле своей военной инициативой, продолжавшейся только полдня, Путин направил Западу и неопытному украинскому президенту Владимиру Зеленскому недвусмысленное послание: в Донбассе ничего не происходит против его воли. Если ход переговоров не соответствует его намерениям, он в любой момент может снова увеличить эскалацию военного насилия", - говорится в статье.

"К тому же своей тактикой, заключающейся в том, чтобы создавать видимость готовности к переговорам, но при этом ни на шаг не отклоняться от своей цели по удержанию постоянного контроля над оккупированными территориями Восточной Украины, чтобы оттуда продолжать дестабилизировать всю страну, Путин усугубляет внутренний раскол украинского общества", - считает автор статьи.

Назначение Андрея Ермака руководителем Офиса президента Украины вызывает у украинской оппозиции подозрения в том, что политика Зеленского может сместиться в пророссийскую сторону. "Так, речь идет о том, что до конца октября в незаконных "народных республиках" должны состояться выборы. Но без предварительного полного вывода российских войск и разоружения их "сепаратистских" помощников такие "выборы" под стволами оккупационных сил будут равнозначны легитимации российской оккупации. Хотя официально Зеленский придерживается того, что выборы могут состояться только при выше указанных условиях, неясно, как он намерен осуществить это до осени", - указывает издание.

"Лишь массивное давление Запада может заставить Путина пойти на серьезные уступки в отношениях с Украиной. Однако недавняя циничная демонстрация неугасшей тяги Кремля к агрессии не удержит французского президента Макрона от продвижения "стратегического диалога" с Москвой с целью создания противовеса США и также не помешает правительству ФРГ развивать свои экономические отношения с Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции".

Недавно замешательство вызвал и документ, представленный на Мюнхенской конференции по безопасности, в котором были сформулированы "12 шагов по улучшению безопасности на Украине". В его разработке участвовали среди прочих американские и российские эксперты. Документ, пишет издание, в некоторых пунктах противоречит позиции Украины. Он вызвал там серьезные опасения в том, что судьба украинцев будет решена в обход них. Документ побуждает к дебатам об "украинской идентичности", в которые должны быть вовлечены не только соседние Венгрия и Польша, но и агрессор Россия, говорится в статье.

Документ является "еще одним свидетельством распада западного оборонного фронта против притязаний Путина на Украину. Все политические и общественные силы на Западе, всерьез намеренные защищать либеральную демократию, должны всеми силами противостоять этой тенденции. Они не должны допустить, чтобы Украина оказалась в тени якобы более крупных мировых политических кризисов, а значимость ее борьбы за свободу всей Европы была забыта", - заключает Die Welt.