"Почта России" занялась продажей алкоголя

"Компания, половина отделений которой являются убыточными, отныне предлагает своим клиентам в сельской местности покупать у нее пиво", - сообщает Le Point.

"Почта России" вводит новшества. В своих почтовых отделениях она станет продавать пиво. 3,2 тыс. отделений почтовой связи по всей стране рядом с конвертами, посылками и марками выставят на своих полках бутылки. Цель данной операции: обеспечить дополнительный денежный поток, в то время, когда половина почтовых отделений работают в убыток, - отмечает автор статьи. - Как ясно выразился генеральный директор Николай Подгузов: "Это поможет "Почте России" стать более рентабельной организацией".

"На данный момент первопроходцами являются два региона: Саратов (на юго-востоке от Москвы) и Мурманск (северная оконечность страны), их почтовые отделения могут похвастаться продажами "слабоалкогольных напитков", что исключает вино и такие крепкие спиртные напитки, как водка", - говорится в публикации

"Столкнувшись с бурной реакцией на свои действия, пресс-служба "Почты России" попыталась дать другое объяснение, - указывает Нексон. "Основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной сертифицированной алкогольной продукции", - сообщил официальный представитель почтового оператора, подчеркнув, что "это важная мера, поскольку ежегодно более 1,2 тыс. человек становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов"

"Это не далеко от истины, - пишет автор статьи. - В России существует традиция использования заменителей водки. Антифриз, средство после бритья, жидкость для чистки окон. Множество продуктов, продающихся втрое дешевле, чем пол-литра водки, с удовольствием употребляются в праздничные дни".

"Тем более, что злоупотребление алкоголем в стране приводит к преждевременной смерти 30% мужчин, из-за чего их ожидаемая продолжительность жизни держится на уровне 65 лет", - отмечает газета.

"Поэтому почта рассчитывает на выручку, делая ставку на пиво. И, как это ни парадоксально, одновременно она запускает второй проект: обучение своих почтальонов навыкам оказания базовых медицинских услуг. Разнося почту, они смогут провести медицинский осмотр своих собеседников. "Они заходят в каждый дом, встречаются с каждым гражданином", - говорит генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов, убежденный в том, что его почтовые служащие имеют все возможности для того, чтобы способствовать "повышению качества жизни, увеличению продолжительности жизни" людей, в соответствии с тем, что "записано у нас в майских указах президента", - передает журналист

"Почтальонам будет разрешено делать диагностику и проводить экспресс-анализ. В Новгородской области, на северо-западе России, 700 почтальонов уже прошли обучение и получили квалификацию фельдшера", - сообщает автор статьи.

"Остается лишь узнать, собирается ли при этом почта, где средняя зарплата сотрудников составляет 280 евро в месяц, улучшать свою основную деятельность, - иронизирует Нексон. - Половина отправленных писем приходит с опозданием на несколько дней. Хуже того: 10% из них никогда не доходят до своих получателей".