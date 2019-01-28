Испарения у плиты представляют риск для здоровья поваров

"В Норвегии повара относятся к категориям работников с наименьшей продолжительностью жизни. Согласно проведенному анализу, это может быть вызвано испарениями, возникающими при приготовлении пищи, воздействию которых повара подвергаются ежедневно", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

В своей диссертации доктор Синдре Раббен Сведаль из Норвежского университета естественных и технических наук изучил влияние условий работы на кухне на функцию легких. "Медик проанализировал данные проведенного в 2010 году опроса почти 900 норвежских поваров, которые получили образование в период с 1988 по 2008 год. Из тех поваров, кто на момент опроса работал по профессии, около 17% сообщили о затруднении дыхания во время работы, каждый четвертый из них испытывал такие проблемы ежедневно. У тех, кто жарил продукты больше половины рабочего дня, риск развития хронического бронхита повышался в 2,5 раза. У большинства респондентов симптомы спадали, как только они прекращали стоять возле гриля", - говорится в статье.

Кроме того, передает Der Spiegel, повара жаловались на проблемы опорно-двигательного аппарата.

По словам Денниса Новака, эксперта по медицине труда из Мюнхена, в его практике встречались случаи возникновения у поваров астмы, связанной с взаимодействием с мукой, рыбой, морепродуктами, шпинатом и морковью. Пары, выделяющиеся при готовке этих продуктов, содержат раздражающие вещества и аллергены. "Однако не стоит лишать себя удовольствия готовки у плиты дома. От домашней готовки, - отмечает Новак, - никто не заболеет".