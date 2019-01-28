"Мы не должны возвеличивать войну"

В детские годы Яков Гилинский, криминолог, доктор юридических наук и профессор, пережил блокаду Ленинграда. В интервью журналистке немецкого издания Der Spiegel Кристине Хебель он вспоминает о голоде, который испытывали жители окруженного немцами города.

"Люди умирали от голода у нас на глазах. Почти в каждой семье кто-то умирал или был тяжело болен. Люди теряли силы, едва могли передвигаться. (...) У нас в доме на Красноармейской улице однажды лежал на первом этаже труп мужчины. Ни у кого не было сил убрать его. Потом о нем позаботился кто-то из городской администрации", - рассказал собеседник издания.

"Наша семья была одним из редких исключений, у нас никто не умер, - отметил Гилинский. - Вероятно, это было связано с тем, что мой отец был заместителем руководителя военного госпиталя. Моя мама и тетя работали медсестрами. Так у нас были медикаменты и витамины".

"Мы постоянно испытывали голод. Иногда моей маме и тете удавалось купить смесь для приготовления корма для лошадей. Из нее мы делали лепешки и клали на них содержащие витамины сухофрукты. Также мы варили клейстер. Ужасная еда, предназначенная для того, чтобы в животе было хотя бы что-то. Можно было есть только немного клейстера, иначе мы испортили бы желудок", - поделился профессор.

"Во время войны Германия была врагом. Все мы хотели разгромить Германию и победить ее, нам пришлось пережить так много тягот. Но я знаю, что гитлеровская Германия и сталинистский СССР были страшными тоталитарными государствами. Когда в 1945 и 1946 году немецкие военнопленные должны были ремонтировать дороги в нашем городе и просили дать им сигареты, мы давали. Это ведь тоже были люди", - сказал Гилинский.

Говоря о праздновании 75-й годовщины освобождения Ленинграда и подписанной против проведения военного парада петиции, профессор отметил: "Я подписал письмо губернатору, потому что меня возмущает милитаризация людей. В нашей стране без конца говорят о войне. Наше правительство и наши власти постоянно напоминают нам о том, что нам следует готовиться к войне. Наши дети получают униформу, им раздают ордена и медали, суют в руки игрушечное оружие. Они учатся тому, что они должны воевать, это очень пугает. Такую милитаризацию сознания людей я считаю совершенно недопустимой, это страшное преступление нашей власти".

"Наш президент думает, что мы должны развивать и демонстрировать нашу военную силу, потому что это делает нашу страну великой. Я считаю это неправильным. Человечество пережило уже так много войн, погибло так много людей. Война ужасна, мы не должны ее возвеличивать. Темой для обсуждений, как раз во времена ядерного оружия, должен быть мир", - считает Гилинский.