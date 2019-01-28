Нефтяной пакт саудовцев и россиян обречен на успех

"Чем ниже цена на нефть, тем сильнее сближаются Саудовская Аравия и Россия и тем самым препятствуют распаду ОПЕК. Однако помочь может только настоящая кооперация, ведь смену парадигм на нефтяном рынке долгое время недооценивали", - считает журналист немецкого издания Die Welt Эдуард Штайнер.

Ответить на главный вопрос форума в Давосе о том, как в эпоху четвертой индустриальной революции можно организовать глобализацию, министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и его российский коллега Александр Новак не смогли. Однако, отмечает автор статьи, они отлично знают, как управлять ценами на мировом нефтяном рынке.

С начала года цена на важную для Европы нефть марки Brent поднялась почти на 18% до 62 долларов за баррель. Котировки обычно более дешевой американской нефти WTI и вовсе выросли на 20%, поднявшись до 53 долларов. Большей частью на это повлияли аль-Фалех и Новак, указывает издание. Своей готовностью сократить с начала января добычу нефти они сподвигли к этому шагу и ОПЕК.

"Картель, на долю которого сегодня все еще приходится 40% мирового производства нефти и две трети всех обнаруженных ресурсов, пытается создать впечатление, что представляет собой организацию единомышленников, - отмечает Штайнер. - Но на самом деле оставшиеся 14 государств под предводительством Саудовской Аравии как крупного производителя не только крайне разные, но в некоторой степени и враждуют друг с другом в политических и религиозных вопросах".

"Занятый своими внутренними разногласиями картель в прошлом десятилетии недооценил то, что на рынке нефти происходит смена парадигм. И в этом вовсе не так сильно виновато распространение возобновляемых источников энергии. Появление нетрадиционной нефти, добываемой из сланцев прежде всего в США, способствовало возникновению новых реалий на рынке", - указывает журналист.

Хотя такой способ добычи и является спорным с точки зрения экологии, с помощью него нефть можно добывать быстрее и дешевле. "Добыча американской нефти стремительно росла, и она заполнила рынок. Попытка Саудовской Аравии с 2014 года уничтожить американского конкурента ценами, увеличив производство, невольно привела к длительному падению цен, в результате чего сами нефтедобывающие страны оказались в нестабильной финансовой ситуации. ОПЕК достигла своих пределов. (...) Однако Россия, которая десятилетиями ни разу не сотрудничала с ОПЕК, вдруг поняла, что нужно действовать. Весь 2016 год Москва искала переговоров с Саудовской Аравией, другими странами ОПЕК и девятью другими странами, не входящими в организацию. С успехом - в конце концов, в конце 2016 года все договорились о сокращении добычи и стабилизировали цены", - говорится в статье.

При этом, отмечает Штайнер, выстраивание отношений между Саудовской Аравией и Россией можно назвать каким угодно, но не простым. "Оба государства никогда не находились в дружественных отношениях, - подчеркивает он. - Будучи союзником США, Эр-Рияд бдительно наблюдал еще за предприимчивостью СССР на Ближнем Востоке и, открыв нефтяной кран, обрушил цены на нефть и нанес смертельный удар по Союзу в плане экономики. Недавно россияне и саудовцы вступили в конфликт и в Сирии".

Но страны знают, что "обречены на кооперацию ввиду общих экономических проблем" и, хотя инициативы по созданию доверительных отношений и выглядят неуклюжими, их число все же растет. Так, год назад в Москву впервые прибыл король Саудовской Аравии. В октябре 2018 года Саудовская Аравия, не имеющая в принципе торговых связей с Россией, объявила о возможном инвестировании 5 млрд долларов в один из крупнейших российских проектов по производству сжиженного газа. Россия, по словам министра аль-Фалеха, тоже якобы инвестирует миллиарды в Саудовскую Аравию.

"Правда, ввиду своего стратегического партнерства США возможности Эр-Рияда ограничены. Но Россия и Саудовская Аравия используют их по максимуму. Так, осенью Москва не разделила международного беспокойства по поводу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги (...) и не бойкотировала инвестиционную конференцию в Эр-Рияде. Саудовская Аравия выразила заинтересованность в приобретении российских систем ПВО С-400". Сближением с Саудовской Аравией Москва уже вызвала недовольство в Иране и Катаре, а США тем временем увеличили добычу нефти до 11, 9 млн баррелей в день. "Это, - замечает Штайнер в заключение, - абсолютный рекорд".