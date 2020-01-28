Медитация вместо политики

"Владислав Сурков, главный идеолог Владимира Путина, покидает государственную службу. СМИ строят домыслы, что причиной этого может быть смена курса в российской политике в отношении Украины", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (...) Но в московских СМИ Владислава Суркова уже считают экс-советником. Близкий к нему политолог Алексей Чеснаков заявил на выходных, что Сурков принял решение покинуть госслужбу в связи со сменой политики на украинском направлении. "В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией", - сообщил он".

"Сурков всегда считался особенным. Сейчас ему 55 лет, и со своими узкими плечами и гладким лбом он выглядит как школьник - хотя и с умным взглядом лучшего в классе", - отмечает журналист Штефан Шолль.

"В России он давно известен как главный идеолог политической системы Путина. Его считают автором "управляемой демократии", из которой последовательно были вытеснены критические телеканалы и гражданские инициативы, а также серьезные оппозиционные партии. Он тот, кто заставляет принять автократию, выдавая ее за более честное народовластие", - говорится в статье.

"Либеральные наблюдатели называют Суркова циником. Но он циник с чувством прекрасного. Кремлевская журналистка еще в 2003 году приводила его цитату о том, что лишь дураки силой заставляют что-то кого-то делать: "Процесс долгого, мучительного согласования гораздо более сложен, но и гораздо более красив, чем диктатура". Но интеллектуальное отупение, по его словам, не позволяет в России оценить красоту сложных решений".

"Спустя 17 лет все еще присутствует ощущение, что терпение и хитрость, с которыми Россия в конфликте с Украиной управляет минским мирным планом, полностью следуют девизу Суркова. Российские аргументы противоречивы, цели едва ли преследуют предполагаемое Минскими соглашениями восстановление украинского суверенитета. Говорят, Сурков думает в отношении Донбасса о статусе, похожем на тот, которым Гонконг обладает в отношении Китая, только без ограничения сроком. Его очевидная отставка вызвала как в Москве, так и в Киеве дебаты о том, не отдаст ли бывший вице-премьер Дмитрий Козак, который, вероятно, займет должность Суркова, мятежные республики Украине по финансовым причинам", - пишет Frankfurter Rundschau.