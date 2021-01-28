Сближение двух соперников

"Продление Россией и Америкой договора СНВ-III о контроле над вооружениями - это успех. Тем не менее оно не означает перезагрузку в сложных отношениях двух стран", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Теперь Владимир Путин лично поздравил Джо Байдена со вступлением в должность. О соответствующем телефонном разговоре российского президента с новым американским президентом сначала проинформировал Кремль; вскоре о нем сообщил и Белый дом. После привычных переговоров с близкими союзниками Вашингтона это был первый контакт Байдена с главой государства, которого он рассматривает в качестве соперника", - отмечают авторы статьи Томас Гучкер, Маджид Саттар и Фридрих Шмидт.

"То, что у первого разговора двух президентов есть конкретный результат, а именно продление договора, - это важный сигнал. Однако то, как Белый дом позднее подтвердил достижение согласия, ясно показывает, что о перезагрузке в сложных российско-американских отношениях не может идти речь".

"В сообщении Белого дома осторожно говорилось, что президенты выразили готовность продлить соглашение на 5 лет. Они согласовали, что продление будет завершено на дипломатическом уровне до 5 февраля", - передает издание, указывая, что далее последовал длинный список проблем, затронутых Байденом: "украинский кризис, недавняя кибератака, которую американские спецслужбы приписывают Москве, сообщения о том, что Россия предлагала вознаграждение за убийство американских солдат в Афганистане, отравление Алексея Навального и, очевидно, не в последнюю очередь, очередное вмешательство России в американские президентские выборы в пользу Трампа".

"При Трампе из-за вмешательства в выборы в отношении России были введены самые жесткие на данный момент санкции. На фоне обвинения в том, что Трамп заключил незаконные договоренности с Москвой во время предвыборной кампании 2016 года, администрация пыталась таким образом продемонстрировать, что она не поддается шантажу. Однако сам бывший президент всегда избегал критики в адрес России. Если в начале своего президентства он подчеркивал, что нет причин не верить Путину в том, что он не вмешивался в выборы, то закончилось его президентство громким молчанием о Навальном и хакерской атаке", - говорится в статье.

"По вкусу Москве пришлось и то, что Трамп ставил под вопрос роль Америки в мире, а порой и НАТО. Байдена же, объявившего, что под его руководством Америка вернется на мировую арену, в Кремле невзлюбили после того, как во время визита в Москву он раскритиковал возвращение Путина в кресло президента в 2012 году. К тому же в 2016 году он назвал россиянина "диктатором", а в 2018 году описал в одной из статей, как можно "противостоять Кремлю" и "защитить демократию от ее врагов". Он также уже называл Путина "бандитом из КГБ", - указывает издание.

"Многие эксперты по разоружению одобрили продление договора на 5 лет - они оказывали давление на Байдена. "Договор СНВ-III обеспечивает стабильный ядерный баланс и предсказуемость, в то время как Соединенные Штаты модернизируют свои ядерные силы", написала в Twitter Роуз Геттемюллер: она согласовывала договор при президенте Бараке Обаме. (...) Критически высказался в свою очередь Маршалл Биллингсли, который вел переговоры о соглашении за Трампа. "Гораздо лучше было бы предложить продление на шесть месяцев, с условием, что за этот период нужно выработать детали "заморозки" боезарядов, на которую Путин согласился", - написал Биллингсли в Twitter. Так, по его мнению, можно было бы остановить наращивание Россией оружия малой и средней дальности и сохранить давление на Китай. "Вместо этого мы не получим ничего за это продление", - указал он".

"Простыми переговоры между Вашингтоном и Москвой не станут и при Байдене. Ведь тогда на поверхность выйдет все, что уже вызывало споры ранее. Америка будет настаивать на том, чтобы Россия остановила свою программу по оружию средней дальности - спор об этом привел к окончанию договора о РСМД. Кремль в свою очередь поднимет вопрос об американской противоракетной обороне, которая, по его мнению, ставит под сомнение "равновесие сил устрашения". И, конечно, Китай сделает все для того, чтобы не участвовать в переговорах - ссылаясь на то, что он располагает лишь 300 ядерными зарядами, то есть гораздо меньшим количеством, чем оба других государства. Тем не менее, - заключает Frankfurter Allgemeine, - 5 лет - это достаточное количество времени, достичь согласия за пару месяцев было бы вряд ли возможно".