Год спустя десять тайн Covid остаются неразгаданными

"(...) Через год после начала эпидемии пришло время еще раз взглянуть на большие неизвестные в отношении Covid. Как эволюционировали различные научные консенсусы относительно вируса, его заразности, течения болезни и лекарств? Части пазла постепенно складываются, но финальная картинка все еще остается непостижимой", - пишут журналисты швейцарской газеты Le Temps Фабьен Губе, Сильвия Ложан и Паскалина Мине.

1. Неизвестно, как началась эпидемия

"(...) Предпочтительной гипотезой по-прежнему остается то, что SARS-CoV-2 возник у летучих мышей в Китае. Cреди этих млекопитающих циркулирует много коронавирусов, некоторые из них уже вызвали эпидемии среди людей, например, SARS-CoV-1 в 2002 году. Однако вирус должен был пройти через другой вид, прежде чем приобрел способность заражать людей. Между тем, поиски этого "промежуточного хозяина" не сдвинулись с мертвой точки. Анализы, проведенные среди животных, продаваемых на рынке в Ухане, который когда-то указывался как место передачи вируса людям, не смогли идентифицировать его. "До тех пор, пока этот промежуточный вирус не будет идентифицирован и пока не будет секвентирован его геном, вопрос о происхождении SARS-CoV-2 останется нерешенным", - отмечает вирусолог Этьен Декроли в журнале Национального центра научных исследований. По его мнению, разделяемому другими учеными, нельзя исключать возможность того, что вирус случайно ускользнул из лаборатории", - говорится в статье.

2. Неизвестно, как передается вируc

"(...) С лета было опубликовано несколько крупных исследований. "Основной путь передачи представляют собой капельки слюны, а аэрозоли являются менее важным переносчиком", - подтверждает Валерия Каньо, вирусолог из Университетской клиники CHUV в Лозанне.

"Генетические варианты коронавируса, включая B.1.1.7 и V2, которые, как предполагается, являются более заразными, не должны изменить правила игры, - говорится в статье.

"Варианты считаются более заразными, потому что они имеют лучшую прочность связывания с клеточными рецепторами и потому, что их появление совпадает с ростом числа случаев, но нет достаточных доказательств для того, чтобы утверждать, что пути передачи изменились в том или ином направлении", - добавляет вирусолог.

3. Неизвестно, как долго сохраняется иммунитет

"(...) Первая хорошая новость: проведенные на сегодняшний день исследования подтверждают, что почти у 95% людей, инфицированных Covid-19, действительно вырабатываются нейтрализующие антитела. Несколько научных исследований также рассматривали их стойкость", - пишет Le Temps.

"Мы знаем, что титры антител конкретно против SARS-CoV-2 зависят от тяжести заболевания. Недавняя работа, в частности, проведенная медперсоналом лаборатории университетских больниц Женевы (HUG), показала, что они все еще могут обнаруживаться через шесть месяцев даже у людей, у которых развилась легкая форма заболевания", - отмечает Полина Веттер, специалист по инфекционным заболеваниям вирусологической лаборатории HUG.

Некоторые элементы еще предстоит прояснить: "Мы все еще не знаем, какое количество антител необходимо для предотвращения повторного заражения, - анализирует Полина Веттер. -Клеточный иммунитет тоже играет роль в защите, и в настоящее время известно, что он присутствует через шесть месяцев".

4. Пока в точности неизвестен уровень смертности

"(...) Уровень смертности от Covid-19 в настоящее время колеблется от 0,5% до 1% заражения, - анализирует Антуан Флао, директор Института глобального здравоохранения Медицинского факультета Женевского университета. - Смертность тесно связана с возрастом. У лиц старше 80 лет она составляет от 25 до 50%, что делает его серьезным заболеванием в пожилом возрасте. Для людей в возрасте от 50 до 70 лет он достигает 10% для людей с такими факторами риска, как диабет, гипертония или ожирение - такие заболевания чаще всего не приводят к инвалидности, и ими страдает почти половина населения этой возрастной группы, что соответствует летальности такой серьезной болезни, как атипичная пневмония в 2003 году. Среди людей до 50 лет уровень смертности составляет порядка 1 на тысячу, что близко к показателю гриппа. Наконец, среди детей, госпитализированных из-за Covid-19, исследование, опубликованное в конце декабря, показало, что уровень смертности в десять раз выше, чем от сезонного гриппа. Поэтому, когда вы слышите, что Covid-19 не затронет самых молодых людей, на самом деле следует вспомнить о недавних публикациях по этой теме".

5. Неизвестно, какими лекарствами лечить

"(...) В университетских больницах Женевы (HUG) в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения большинству госпитализированных пациентов назначают дексаметазон, подробно объясняет в электронном письме Каролина Самер, глава клиники службы фармакологии и токсикологии. Было показано, что у людей, находящихся в тяжелом или критическом состоянии, он снижает смертность и потребность в инвазивной механической вентиляции легких", пишет она.

"(...) Рассматриваются и другие методы лечения, - отмечают авторы статьи. Каролина Самер ссылается на тоцилизумаб и моноклональные антитела, от которых она ожидает результатов клинических испытаний. Что касается ивермектина (противопаразитарное средство) и колхицина (противовоспалительное средство), двух "чудодейственных" препаратов, которые в настоящее время популярны в СМИ, то Каролина Самер рассматривает их свойства в перспективе: "Клинических данных пока недостаточно".

6. Неизвестно, почему одни случаи заболевания настолько серьезны, а другие безобидны

"(...) Имеющиеся доказательства указывают на иммунную реакцию организма, которая ухудшает клиническую картину у пациентов. Какое-то время привилегированной версией считался цитокиновый шторм, который заключается в сверхактивации белков, ответственных за передачу сигналов в клетке во время воспаления. Теперь он уступает место той роли, которую могут играть определенные антитела, направленные против организма, так называемые аутоантитела. В исследовании, опубликованном в журнале Science в октябре, установлено, что 10% пациентов с тяжелой формой COVID имеют аутоантитела к интерферону типа I, белку, который стимулирует воспалительную реакцию, - сообщают журналисты. "Эти результаты предполагают, что у таких пациентов наблюдается нарушение регуляции врожденного иммунного ответа, в котором участвует интерферон типа I", - объясняет Валерия Каньо.

7. SARS-CoV-2 мутирует, но это, судя по всему, неважно

"(...) Проблема обострилась в связи с недавним появлением нескольких мутантных вирусов с характеристиками, вызывающими озабоченность. (...) "Появление таких линий отчасти было ожидаемым, - подчеркивает генетик Франсуа Баллу, профессор Университетского колледжа Лондона. - Это означает, что вакцинированные люди и те, кто уже заразился этой болезнью, могут оказаться менее защищенными, хотя иммунитет, который у них формируется, все еще снижает риск серьезных симптомов болезни". Так называемые "РНК-вакцины", которые в настоящее время используются в кампаниях вакцинации в западных странах, имеют то преимущество, что они легко адаптируются к новым штаммам вируса, если в этом возникнет необходимость. Но это относится не ко всем технологиям вакцин", - комментирует Le Temps.

8. Неизвестно, какую роль играют дети

"(...) Выводы исследования, проведенного, в частности, на 1000 детей в возрасте от 0 до 18 лет HUG и Женевским университетом, в этом смысле особенно красноречивы: уровень серологической распространенности у детей старше 6 лет (23%) оказывается почти идентичным общему населению (22%)", - сообщают авторы публикации.

"Показатели отличаются от тех, которые мы обнаружили во время первой волны, и это, вероятно, объясняется тем фактом, что школы оставались открытыми во время второй волны, - анализирует Сильвия Стрингини, руководитель отдела популяционной эпидемиологии HUG. - Нельзя просто посмотреть на количество подтвержденных случаев и сделать вывод, что дети не заражаются. Поскольку у них чаще развиваются бессимптомные формы, их гораздо меньше проверяют".

"Остается без ответа один вопрос: каков реальный вклад детей в передачу болезни в обществе? "Чтобы выяснить это, необходимо будет организовать систематические проверки в отдельных школах", - анализирует Сильвия Стрингини.

9. Неизвестно, заразны ли домашние животные

"(...) Собаки, кошки, а также норки, львы, тигры и гориллы, живущие в зоопарках: список животных, у которых зафиксированы случаи заражения SARS-CoV-2, продолжает расти. Это "свидетельствует о возможной передаче инфекции от человека животным (обратный зооноз), а также о восприимчивости и чувствительности хищников, в частности куньих", к которым относятся норки, пишет эпидемиолог Франсуа Роже из Центра международного сотрудничества по сельскохозяйственным исследованиям в целях развития (CIRAD) и его коллеги на сайте TheConversation. Хотя исследования показывают, что распространение вируса среди собак и кошек является умеренным, значительные вспышки вируса были зарегистрированы на норковых фермах, особенно в Дании, где пришлось забить несколько миллионов животных", - отмечается далее.

10. Неизвестно, чем закончится эпидемия

"(...) По мнению Антуана Флао, "стратегия "жить с вирусом" рискует привести нас к вратам лета с очень интенсивной циркуляцией вируса, значительно превышающей уровни июня 2020 года, если ничего не будет сделано для его сдерживания, и угрожает новыми серьезными вспышками. Такая угроза нависнет над молодым населением без факторов риска (и, следовательно, не получившим вакцину), что может привести Европу к изменению стратегии и вынудит ее черпать куда больше вдохновения в азиатских демократиях, принявших решительные меры в течение нескольких недель, нацеленных на "нулевой ковид" или на минимальное распространение коронавируса на своей территории".

"Франсуа Баллу, профессор Университетского колледжа Лондона, настроен более оптимистично: "SARS-CoV-2 явно носит сезонный характер, поэтому можно ожидать, что количество случаев заболевания уменьшится весной, а к следующему лету иммунитет, приобретенный населением благодаря вакцинам, будет достаточным для того, чтобы избежать новой масштабной волны". Однако генетик считает, что вирус может стать эндемическим, а это означает, что мы будем продолжать сталкиваться с сезонными эпидемиями, как в случае с гриппом", - резюмирует Le Temps.