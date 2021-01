28 января 2021 г. Джордж Гриллс | The Times Заморозьте активы Абрамовича из-за атаки на Навального, призывают британские парламентарии "Британские парламентарии призвали правительство заморозить активы Романа Абрамовича, владеющего футбольным клубом "Челси", и Алишера Усманова, ведущего инвестора "Эвертона", в связи с отравлением и арестом Алексея Навального, российского оппозиционного политика и активиста", - передает The Times. "Венди Мортон, министр иностранных дел, заявила, что правительство "рассматривает все варианты" в ответ на требования ряда представителей парламента, - пишет издание. - В прошлом году министерство иностранных дел страны наложило санкции на шестерых россиян, которые были признаны причастными к покушению на Навального. С тех пор его соратники опубликовали список из восьми человек, которых они считают связанными с Кремлем, и потребовали, чтобы западные страны также заблокировали их активы. В этот список входят Усманов, седьмой самый богатый человек Великобритании, по сообщениям, имеет состояние в 11,7 млрд фунтов, и Абрамович, двенадцатый самый богатый человек с состоянием в 10,2 млрд фунтов". В ходе дебатов в Палате общин Лейла Моран, парламентарий от либеральных демократов, "потребовала от министров заверений в том, что для применения санкций будет рассматриваться любой человек, "независимо от его благосостояния или положения", и "серьезно" ли относится к обвинениям против этих двух миллиардеров министр Мортон", сообщается в публикации. Маргарет Ходж, член парламента от лейбористской партии, заявила, что правительство должно продемонстрировать свою поддержку Навального "не на словах, а на деле". "Сам Навальный сказал, что он хочет, чтобы международное сообщество применило санкции против соучастников российских клептократов, которые живут за пределами России, - сказала она. - Он назвал Абрамовича и Усманова, оба из которых обладают значительным состоянием, имуществом и связями с английскими футбольными клубами". "Мортон не исключила дальнейших шагов, заявив, что Великобритания "потрясена" "политически мотивированным задержанием Алексея Навального по произвольным обвинениям", добавив: "Очевидно, мы рассматриваем все варианты дальнейших действий. Но, как я уже сказала, с моей стороны было бы неуместно... рассуждать о любых будущих включениях в список". (...) "Британские министры могут ввести запреты на поездки и заморозить активы лиц, которые, по их мнению, причастны к нарушениям прав человека", - указывает издание. Источник: The Times