Человечество израсходует свой "экологический бюджет" 2 августа

"В следующую среду человечество израсходует до конца годовой "экологический бюджет" планеты Земля", - утверждается в статье, опубликованной ABC и подготовленной испанским информагентством SERVIMEDIA. Авторы материала поясняют, что под "экологическим бюджетом" подразумеваются природные ресурсы, которые могут самостоятельно восстановиться за год: чистая вода, чистый воздух, незагрязненные почвы.

Международная организация Global Footprint Network указывает: в нынешнем году "бюджет" будет израсходован на день раньше, чем в 2016 году. "Это значит, что за 7 месяцев мы выбросили в атмосферу больше углекислого газа, чем океаны и леса могут абсорбировать за год, мы выловили больше рыбы, срубили больше деревьев, собрали больше урожая и израсходовали больше воды, чем Земля могла породить или очистить за тот же период", - сказано в заявлении организации.

Итак, при нынешних темпах человечество потребляет за год экологические ресурсы 1,7 планет, эквивалентных Земле. Экологи также провели расчеты по отдельным странам. Испания потребляет ресурсы 2,4 "планет Земля" в год, Австралия - 5,2, США - 5 "планет", Южная Корея и Россия - по 3,4 "Земли".