Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
28 июля 2017 г.
28 июля 2017 г.

SERVIMEDIA | ABC

Человечество израсходует свой "экологический бюджет" 2 августа

"В следующую среду человечество израсходует до конца годовой "экологический бюджет" планеты Земля", - утверждается в статье, опубликованной ABC и подготовленной испанским информагентством SERVIMEDIA. Авторы материала поясняют, что под "экологическим бюджетом" подразумеваются природные ресурсы, которые могут самостоятельно восстановиться за год: чистая вода, чистый воздух, незагрязненные почвы.

Международная организация Global Footprint Network указывает: в нынешнем году "бюджет" будет израсходован на день раньше, чем в 2016 году. "Это значит, что за 7 месяцев мы выбросили в атмосферу больше углекислого газа, чем океаны и леса могут абсорбировать за год, мы выловили больше рыбы, срубили больше деревьев, собрали больше урожая и израсходовали больше воды, чем Земля могла породить или очистить за тот же период", - сказано в заявлении организации.

Итак, при нынешних темпах человечество потребляет за год экологические ресурсы 1,7 планет, эквивалентных Земле. Экологи также провели расчеты по отдельным странам. Испания потребляет ресурсы 2,4 "планет Земля" в год, Австралия - 5,2, США - 5 "планет", Южная Корея и Россия - по 3,4 "Земли".

Источник: ABC


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика


Рейтинг@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               