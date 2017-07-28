Ким грозит "ядерным молотом": эксперт объясняет, почему это может быть хорошим знаком

В последние дни произошло очередное обострение кризиса вокруг Северной Кореи: в ответ на заявления главы ЦРУ Майка Помпео о Ким Чен Ыне северокорейский МИД пригрозил нанести ядерный удар, сообщает Focus.

Пхеньян заявил о готовности нанести "сокрушительный удар в сердце США" при помощи "ядерного молота" в случае, если США попытаются свергнуть Ким Чен Ына, сообщает северокорейское государственное новостное агентство.

На днях глава Комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд не исключил возможности военного удара по Северной Корее, говорится в статье. В ближайшее время ожидается, что Северная Корея проведет очередной запуск ракет. "Провокации и угрозы применить ядерное оружие: отношения между Северной Кореей и США снова достигли своего дна", - уверена автор статьи Аня Виллнер.

Эксперт по Северной Корее из Фонда науки и политики Ганс Гюнтер Гилперт считает, что "угрозы того, что США будут атакованы в ближайшее время, не существует". Однако он не исключает риска действий с фатальными последствиями.

"Военные с обеих сторон готовятся к любому сценарию развития событий", - замечает Гилперт. Вместе с тем, подчеркивает он, и заявления директора ЦРУ, и высказывания Ким Чен Ына были сделаны неслучайно. "Администрация Трампа проводит политику максимального давления на Пхеньян и его союзника в лице Пекина", - говорит эксперт.

Эксперт исходит даже из того, что агрессивная риторика с обеих сторон может быть "хорошим знаком", свидетельствующим о том, что не за горами дипломатические переговоры. "В ходе подготовки к таким переговорам обе стороны поигрывают мускулами", - уверен Гилперт. При этом он не исключает риска дальнейшей эскалации.

Следует иметь в виду, что Пхеньян может нанести превентивный удар, если будет опасаться удара со стороны США. "Однако это будет означать самоубийство для режима", - замечает эксперт.